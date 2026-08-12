Mastercard'da üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1 Eylül itibarıyla yeni görevine başlayacak Bedir, Mastercard Yönetim Komitesi'ne de dahil olacak.

Bedir görevi, Ticari Ödemelerden Sorumlu Başkan olarak atanan ve Ticari Ödemeler ile Yeni Ödeme Akışları birimine liderlik etmeye başlayan Dimitrios Dosis'ten devralacak.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli görev kapsamında Bedir, 81 ülkeyi kapsayan EEMEA bölgesinde Mastercard'ın faaliyetlerinin stratejisinden sorumlu olacak, ayrıca fintekler, finans kuruluşları, kamu kurumları ve işletmelerle yürütülen işbirliklerine liderlik edecek.

Son 4 yıldır Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı olarak görev yapan Bedir, bu dönemde şirketin bölgedeki faaliyetlerini yönetti.

Bedir, Mastercard'a 2007'de katılmasının ardından şirket bünyesinde farklı pazarlarda görev aldı.

Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Bedir, daha sonra yaklaşık 5 yıl Kuzey Amerika'daki yerel finans kuruluşları ve ödeme kurumlarıyla ilişkileri yönetti.

Mastercard'dan önce Türkiye'de HSBC, Garanti Bankası ve Yapı Kredi'de çeşitli görevlerde bulunan Bedir, Professional Women's Network'ün (PWN) kurucuları arasında yer alarak KOBİ'lerin büyümesine yönelik projelerde görev aldı.

- "Önemli bir fırsata sahibiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Ticari Faaliyetlerden Sorumlu Başkanı Sachin Mehra, Bedir'in ekiplerin potansiyelini ortaya çıkarmaya odaklanan liderlik yaklaşımına sahip olduğunu belirtti.

EEMEA'nın geniş ve karmaşık yapısının yaratıcı düşünce, deneyim ve güçlü ilişkiler gerektirdiğini aktaran Mehra, "Kendisi, kariyeri boyunca bunların tümünü ortaya koydu. EEMEA genelinde müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte, bireylerin ve işletmelerin para hareketlerini, değer alışverişini ve ticareti önümüzdeki yıllarda yeniden şekillendirmek için önemli bir fırsata sahibiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Yasemin Bedir de Mastercard ekiplerinin dayanıklılığı, yenilikçi yaklaşımları ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarının şirketin yarattığı etkinin temelini oluşturduğunu vurguladı.

Bedir, "Mastercard'daki ekiplerimiz bana her zaman ilham verdi. Bölge ekibimizin son 5 yılda Dimitrios Dosis'in liderliğinde oluşturduğu güçlü temelin üzerine hep birlikte yenilerini ekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.