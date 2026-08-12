Almanya'da yıllık enflasyon Temmuz'da yüzde 2,8 oldu

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle temmuz ayında yüzde 2,8'e yükseldi.

12.08.2026 12:25:290
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Almanya'da yıllık enflasyon Temmuz'da yüzde 2,8 oldu

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), temmuz ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da haziranda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 2,8'e çıktı. Böylece daha önce açıklanan öncü veriler teyit edildi.

Tüketici fiyatları ülkede temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı.

Ülkede, Avrupa Birliği (AB) ile uyumlu tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,8, aylık bazda yüzde 0,9 seviyesinde ölçüldü.

Enflasyon verisine ilişkin değerlendirmede bulunan Destatis Başkanı Ruth Brand, "Enerji fiyatlarındaki artış bir önceki aya göre çok daha belirgindi ve enflasyon oranını yükseltti." ifadesini kullandı.

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