Gelecek Varlık’tan ilk yarıda 668 milyon TL’lik net kâr

Gelecek Varlık Yönetimi, yılın ilk yarısında 668 milyon TL’lik net kâr elde etti. Türkiye’nin en köklü varlık yönetim şirketinin tahsilatı, aynı dönemde yüzde 13’lük artışla 3 milyar 64 milyon TL’ye ulaştı. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK’ü 1 milyar 690 TL ile yüzde 10’luk büyüme kaydetti. Aynı dönemde özkaynakları yüzde 36 artarak 4 milyar 169 milyon TL seviyesine çıktı.

Şirket 2025 yılındaki yoğun yatırımlarına 2026 yılında da devam etti. 2025 yılında tahsili gecikmiş alacak portföylerine 3 milyar 657 milyon TL yatırım yapan Gelecek Varlık, 2026 yılının ilk altı ayında 1 milyar 819 milyon TL portföy yatırımı gerçekleştirdi. Şirket, pazardaki liderliğini korurken, finansal performansını güçlü sermaye yapısı, disiplinli risk yönetimi, analitik kabiliyetleri ve operasyonel verimlilik çalışmalarıyla desteklemeyi sürdürdü.

“Mobil uygulamamızla müşterilerimize çözüm sürecini yönetebilecekleri yeni bir alan açtık”

Gelecek Varlık Yönetimi Genel Müdürü Z. Sezin Ünlüdoğan, şirketin ilk yarıyıl finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. “Yılın ilk yarısında elde ettiğimiz sonuçlar, ekonomik ve jeopolitik konjektürün zorluklarına rağmen dengeli büyüme yaklaşımımızın ve güçlü tahsilat kabiliyetimizin finansal performansımıza olumlu yansıdığını gösteriyor” diyen Ünlüdoğan, “Güçlü sermaye yapımızı korurken teknoloji, veri ve müşteri deneyimine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımın en somut adımlarından biri olan mobil uygulamamızla müşterilerimize borç ve ödeme süreçlerini daha kolay, güvenli ve bağımsız biçimde yönetebilecekleri yeni bir alan açtık. Önümüzdeki dönemde uygulamamızın yetkinliklerini geliştirerek daha kişiselleştirilmiş, hızlı ve kesintisiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gelecek Varlık’ın 2025 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu’nu bu yılın başında yayımladığını hatırlatan Ünlüdoğan, “Çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarındaki yaklaşımımızı, çalışmalarımızı ve gelişim önceliklerimizi paydaşlarımızla şeffaf biçimde paylaşmayı sürdürüyoruz. Finansal gücümüzü teknoloji, insan ve sürdürülebilirlik yatırımlarıyla destekleyerek uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi