AgeSA ikinci çeyrekte yüzde 53 büyüdü

Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, 2026 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre konsolide net kar seviyesinde yüzde 53 büyüme kaydetti. Gönüllü BES’te 434 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan şirketin net kârı ise 4 milyar TL oldu.

AgeSA, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Gönüllü BES’te 434 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşarak özel sektör şirketleri arasında liderliğini sürdüren AgeSA, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 54 büyüme kaydetti. Hayat ve ferdi kaza sigortası alanında ise 15.6 milyar TL prim üretimi ile yüzde 47’lik büyüme göstererek özel sektör şirketleri arasında liderliğini pekiştirdi. Yasal Finansal Raporlama Standartları’na (SFRS) göre şirketin 2026 ikinci çeyrek konsolide net dönem kârı ise 4 milyar TL olarak gerçekleşti.