Matriks halka arz için SPK'ya başvurdu

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu.

12.02.2021 17:08:000
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Matriks halka arz için SPK'ya başvurdu

Bankacılık ve finans alanında faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların; piyasalara ilişkin veri, haber, analiz, emir iletimi ve portföy izleme ihtiyaçlarına yönelik çözümler ile bu firmaların altyapı ihtiyaçlarına ilişkin yazılımlar üreten Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş., şirket paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuruda bulundu. 

Kurulduğu 2003 yılından bu yana, sunduğu bütüncül hizmet anlayışı ile hareket eden ve bir Finansal Teknoloji (FinTech) firmasına dönüşen Matriks, yüzde yüz Türk sermayeli bir şirket olarak dikkat çekiyor. Finans dünyasının yakından tanıdığı Matriks, finans piyasalarında oluşan verileri, bu piyasalarla ilgili haber ve yorumları analiz imkanlarıyla birlikte anlık olarak sunuyor ve bu piyasalara yönelik işlem platformları, emir ve risk yönetim sistemleri başta olmak üzere teknolojik çözümler geliştirerek bunlara ilişkin hizmetler veriyor.

Hem bireysel hem kurumsal segmentte sahip olduğu geniş kullanıcı kitlesi ile sektörün önde gelen markası olan Matriks, halka arz sürecinde Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’yi yetkilendirdi. SPK’ya iletilen taslak izahname şirketin www.matriksdata.com ve Garanti Yatırım’ın www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yayımlandı.

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