Medya sektöründe yeni yapılanma

Aralık 2009’da People Communications ile medya planlama ve satınalma dünyasına giren, hemen akabinde United People adı ile dijital medya alanında da hizmet veren yapısı ile genişleyen People ajansları, sektördeki 10.yılında yeni bir yapılanma ile yoluna devam edecek.

Bu iki ajansın yanında, iletişim dünyasının son 10 yılda geçirdiği hızlı değişime ayak uydurarak 3dots ile içerik çözümleri, MaxMedia ile medya planlama alanında toplamda 4 ajans ile geniş bir müşteri portfoyüne hizmet veren grup Ekim 2020 itibariyle Communications Services Group (CSG) adı altına toplandı.

Bu yeni yapılanma ile People medya planlama ve satınalma ajansı olarak faaliyetlerine devam ederken, United People yeni bir organizasyonel yapılanma ile Forward Media adıyla, grubun dijital medya ve performans planlama ve satınalma ajansı olarak faaliyet gösterecek.

Yeni yapı paralelinde grubun üst düzey yönetim ekibinde atamalar gerçekleşti. Bu kapsamda People’in kurucu ortağı olan Banun Erkıran, bünyesinde 4 ajans bulunan CSG’nin “Yönetim Kurulu Başkanı” olarak görev alacak.

30 yılı aşkın sektör tecrübesi ile Türkiye medya pazarının oluşması ve gelişmesinde büyük rol almış olan Erkıran; MediaCom’un Türkiye’de kurulumu ve gelişmesini sağlamış, akabinde People Ajanslarının oluşturulması ve sektörün en büyük oyuncularından biri haline gelmesine liderlik etmişti.

People’ in kuruluşundan itibaren Banun Erkıran ile birlikte olan Atakan Kural ve İbrahim Şahin de yeni yapıda yeni sorumluluklar alıyor olacaklar.

People’da COO’luk görevini yürüten İbrahim Şahin, yeni dönemde People CEO’su olarak görevine devam edecek. İbrahim Şahin, 21 yıllık ajans tecrübesinde Universal McCann ve MediaCom’da farklı pozisyonlarda, önemli müşterilere hizmet vermiş, son 10 yılda ise People’da yöneticilik kademelerinde bulunmuştu.

People ve United People’da CBDO olarak görev yapan Atakan Kural ise grubun yeni dijital yapısı Forward Media’nin CEO pozisyonunda olacak ve grubun dijital gelişiminde rol alacak. Atakan Kural 20 yıllık kariyerinde, Starcom Istanbul, Universal McCann ve MediaCom’da üstlendiği farklı sorumluluklarını, son 10 yılda People Ajanslarında yöneticilik seviyesinde devam ettirmişti.

Hali hazırda 153 kişilik bir ekip ile faaliyet gösteren CSG; bünyesindeki People, Forward Media, MaxMedia ve 3dots’ın yanı sıra önümüzdeki dönemde özellikle teknoloji ve veri analitiği alanında yeni yatımlar ile hizmet kapsamını ve kalitesini artırmayı planlıyor. Birbirine entegre bir şekilde hizmet veren ajanslardan oluşan CSG yapısında, farklı dinamiklerinin tamamen bir arada uyumlu şekilde hareket etmesi ve bu uyum ile sektörde ihtiyaç duyulan kapsayıcı bir bakış açısının getirilmesi hedefleniyor.

CSG Yönetim Kurulu Başkanı Banun Erkıran yeni yapılanmayı şöyle değerlendirdi;

“Bundan 10 yıl önce geçmiş tecrübelerimizi birleştirerek kurduğumuz People Ajanslarının bugün sektörde edindiği yer hepimiz için bir gurur kaynağı. Bize güvenen müşterilerimiz, insanlarımızın yarattığı fark ve hizmetin önde olduğu anlayış ile bugünlere geldik. Dünyanın ve iletişimin ulaştığı bu yeni evrede, yeni bir yapılanma ile yine merkezinde müşterilerimizin ve insanlarımızın olduğu, veri odaklı bir kurgu ile ilerliyoruz. Amacımız daha da genişleyen bir kapsam ile sektöre gerçekten bütünsel bir bakış açısı getirmek. Bu anlamda hem bu yeni yapının hem de bu yolda bu zamana kadar beraber yürüdüğüm arkadaşlarımın önemli rolleri olacak.”