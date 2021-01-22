Mehmet Nane, IATA Denetim Komitesi Başkanı seçildi

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre Mehmet T. Nane, 19 Ocak 2021 tarihinden itibaren 3 yıllık dönem boyunca Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapacak. 1945 yılında kurulan IATA, bugün 120 ülkeden 290 üye hava yolu şirketi ile toplam hava trafiğinin yüzde 82'sini temsil ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, global havacılık sektörünün tarihte eşi görülmemiş zorlu bir dönem geçirdiğine dikkati çekerek böyle bir dönemde Denetim Komitesi Başkanlığına seçilmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Mehmet Nane, "Koşullar ne kadar zorlu olursa olsun; IATA olarak havayolu taşımacılığının en yüksek hızda, emniyette, güvenlikte, uygunlukta ve verimlilikte gerçekleşmesi hedefiyle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Global havacılık sektörü olarak, kıymetli paydaşlarımızla birlikte gösterdiğimiz üstün gayret ve çalışmalara devam ederek, bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız." ifadelerini kullandı.

Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, 2019 yılında Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliğinin yönetim kuruluna seçilmişti.