Mersin'de yeni termal turizm yatırımı

Tuba İLZE / Capital ÖZEL

55 milyon dolarlık yatırımla 2020 yılında açılan otelin ilk yılını yüzde 37 doluluk ile kapattığını söyleyen Yusuf Narlı önümüzdeki yıl için yüzde 70 doluluk hedeflediklerini belirtti. Narlı, “Yol olmayan bir yerde sıradışı bir tesis kurduk. Mersin denizi, yaylaları, inanç turizmi, gastronomisi ile çok zengin bir şehir. Biz de sağlık turizmi ile birlikte çeşitliliğe katkıda bulunduk. Alanın gelişmesi için birden fazla tesisin olması, başka yatırımların da hayata geçmesi önemli” dedi.

Sanayici Balsuyu ve Narlı ailelerinin yatırımı ile hayata geçen BN Hotel Thermal & Wellness, iki ailenin hizmet sektöründeki ilk yatırımı.

55 milyon dolarlık yatırımla 2020 yılında açılan otelin yılda yaklaşık 250 bin kişi ağırlama kapasitesi bulunuyor.

BN Hotel Thermal & Wellness Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Narlı “Lifestyle thermal” yaklaşımı ile belirli bir yaş gurubuna ve yerli turiste hizmet eden kültüre meydan okuduklarını ve yeni bir vizyon oluşturmak istediklerini ifade ediyor. İçmeler mevkinden doğan 6 bin 268 mg/lt mineral değeri ile Türkiye’nin en değerli termal kaynağını “lifestyle thermal” konsepti ile turizme kazandırdıklarını ifade eden Narlı, “9 bin yıl önceki bir kaynak, bu yatırımla ilk defa ortaya çıkıyor. Yol olmayan bir yerde sıradışı bir tesis kurduk. Mersin denizi, yaylaları, inanç turizmi, gastronomisi ile çok zengin bir şehir. Biz de sağlık turizmi ile birlikte çeşitliliğe katkıda bulunduk. Alanın gelişmesi için birden fazla tesisin olması, başka yatırımların da hayata geçmesi önemli” dedi.

Termal turizme gençleri ve yabancıları çekmek gerekiyor

Ülkemizde termal turizm geleneksel yapısı ile çağın beklentilerinin dışında kaldığını ifade eden Yusuf Narlı sözlerine şöyle devam ediyor: “Geleneksel yapıda ağırlıklı belli yaş üstüne hizmet veren, yerli turiste hitap eden ve sınırlı deneyimler vaat eden bu kültürü geliştirmek istedik. Ve yeni bir felsefe ortaya koyduk. Her yaştan, her kesimin farklı deneyimler yaşadığı, hayata ve insana dokunan, adeta kendi cemiyetini oluşturmayı amaçlayan bir felsefe. ‘Lifestyle thermal’ ülkemizin termal turizmine rol model olacak” dedi.

Charter için çalışmalar yapıyoruz

Yusuf Narlı, pandemi nedeni ile 2021 yılında konuk ağırlamaya başladıklarını ifade ederek otelin ilk yılını yüzde 37 doluluk ile kapattığını ve önümüzdeki yıl için yüzde 70 doluluk hedeflediklerini belirtti. Otel’de şu anda ağırlıklı olarak yerli misafirin konakladığını söyleyen Narlı, yabancı turiste yönelik yatırımlar yapmakta olduklarını ifade etti. Narlı, “Yabancı turisti getirebilmek için en önemli konu olan charter için çalışmalar başladı. Yeni havalimanının devreye girmesi ile yabancı turist ağırlamasının da yüzde 50’ye çıkarılması hedefleniyor” diye konuştu.

5 milyon dolarlık GES yatırımı hedefleniyor

BN Hotel Thermal & Wellness’da sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde gıda atıkları kompost olarak değerlendiriliyor, tüm plastik atık, cam ve diğer materyaller geri dönüşüme kazandırılıyor. Kendi elektrik ihtiyacını karşılaması amacı ile 5 milyon dolarlık bir GES yatırımı hedefleniyor.

450 dönümlük arazinin 348 dönümünde tarımsal faaliyetler gerçekleştiriliyor. BN Hotel mutfağının başında bulunan Dünya Master Chef’ler Birliği Türkiye Başkanı Executive Chef Fikret Özdemir, ‘tarladan sofraya’ felsefesi ile gastronomi deneyimi yaşattıklarını ifade ediyor.