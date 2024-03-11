Mesa "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi" hazırladı

Mesa Holding, iş yerinde eşitlik ve çeşitlilik bilincini artırmak amacıyla ODTÜ Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Ana Bilim Dalı ile iş birliği yaparak "Eşitliğe Saygılı Çalışma Ortamı Rehberi"ni hazırladı. Bu rehber, Mesa Holding’in çalışanlarına daha adil ve kapsayıcı bir iş yeri deneyimi sunmayı hedefliyor.

"İş yerinde daha adil bir ortam hedefliyoruz"

Mesa, eşitlik ve çeşitlilik konusundaki taahhütlerini güçlendirmek ve çalışanlarının bilinçlenmesini sağlamak amacıyla hazırlattığı rehber ile çalışma kültüründe önemli bir adım atıyor. Mesa Holding İcra Kurulu Başkanı Mert Boysanoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eşitlik ve çeşitlilik, Mesa Holding’in kurumsal kültürünün temel taşlarından biridir. Bu nedenle, iş yerimizde eşitlik ve saygı temelinde bir ortam oluşturmayı önemsiyoruz. ODTÜ ile hazırladığımız bu rehber, çalışanlarımızın bu değerlere daha fazla önem vermesini ve iş yerinde daha adil bir ortamın oluşmasını sağlayacaktır. Geleceğe odaklı vizyonumuz ve sürdürülebilirlik ilkelerimizle, iş dünyasında öncü bir rol üstlenmek için kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.











































