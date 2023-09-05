Migros yönetim kuruluna hangi sürpriz isim girdi?

Migros Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şirketin bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atama duyuruldu.

5.09.2023 12:51:100
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Migros yönetim kuruluna hangi sürpriz isim girdi?

Konda Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Migros’un bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu duyuruldu.

Migros Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Bekir Ağırdır'ın atandığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin 24.07.2023 tarihli açıklaması ile duyurulan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.09.2023 tarihinde tebliğ edilen görüş yazısı da dikkate alınarak atama yapıldığı dile getirilerek, "Migros Ticaret A.Ş.'nin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Bekir Ağırdır'ın atanmasına karar verilmiştir" denildi.

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