'Misyonumuz akıllı evden akıllı mahalleye geçiş'

Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Fonri Kurucu Ortağı Onur Karaaslan, 'Akıllı yaşam alanı anlayışının hayatımızda önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini göstermek istiyoruz. Sadece ev değil, bu akımın ev ortamlarının ötesine geçmesi, ofis alanlarına, iş yerlerine, çeşitli esnaflara, otellere, restoranlara ve sağlık tesislerine hızlıca entegre olacağı bir misyonla hareket ediyoruz. Hatta kuyumcu, market, fırın gibi çeşitli esnaflara kısa sürede dahil olacağını öngörüyoruz. Bu alanda da halihazırda, farklı birçok proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor' dedi. Onur Karaasalan sorularımızı şöyle yanıtladı:

Türkiye’de şu an kaç tane akıllı ev var? Potansiyel ne kadar ve ne kadar olması bekleniyor?

Akıllı yaşam çözümleri küresel alanda hızla genişliyor. IDC’nin 2022 yılı raporuna göre, geçen yıl globalde pazar 871,8 milyon adetlik hacme ulaştı ve bu bağlamda 2023'te %2,27 büyüme bekleniyor. Bu büyümenin 2027'ye kadar devam etmesiyle birlikte 2027'de hacmin 1,23 milyara ulaşması öngörülüyor. Ülkemizde de akıllı yaşam ürünleri sadece evler için kullanılmıyor; büyük alanlar için de kullanılırken, daha güvenli, daha konforlu alanlar yarattığından akıllı ev ve ofis de bu bağlamda gitgide büyüyen pazarlar arasında yer alıyor.

Siz hangi ürünleri getiriyorsunuz?

Ürünlerimizi, yaptığımız pazar analizleri ışığında yurtdışında ürettiriyoruz. Akıllı Alarmlar, Akıllı Sensör, Akıllı Dedektörler, Akıllı Kameralar, Kapı Zili, Kapı Kilitleri, Akıllı Yaşam / Konfor Ürünleri ve Akıllı Elektrik Ürünleri olarak 5 ayrı kategoride çözümümüz var. Gaz dedektöründen akıllı ışık anahtara, akıllı duvar prizlerinden akıllı alarmlara, akıllı evcil hayvan mama kabından panik butonuna kadar 300'ün üzerinde ürün seçeneği yer alıyor. Ayrıca ürünleri kendi aralarında senaryolaştırarak, farklı kurgular oluşturarak tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap olabilecek sayısız çözüm de sunuyoruz. Bu senenin sonuna kadar, tüketicinin talebine göre planladığımız yeni ürünler de bunlara eklenecek.

Fonri, nesnelerin interneti (IoT) alanında çözümler üretmek üzere 2007 yılında kurulan, kısa sürede hayata geçirdiği başarılı projelerle ‘IoT Servis Sağlayıcısı’ olma yolunda önemli adımlar atarak sektörün en önemli temsilcilerinden biri olan Ankaref’in iştiraki. Bu nedenle önemli bir yazılım gücümüz var. Bu gücümüzü, pazar araştırmalarıyla birleştirerek tüketicinin ihtiyacına yönelik ürünleri özelleştirerek ürettiriyoruz.

Fonri, akıllı yaşam çözümleri portföyü ile tüketicilerin hayatını daha sürdürülebilir, verimli, konforlu ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Ürünlerinin tüketicilere kolaylık sağlaması amacıyla tek uygulamadan kontrol imkânı sunuyor. Akıllı yaşama hizmet eden çözümler, ev ortamlarının ötesine geçerek ofis alanlarına, iş yerlerine, otellere, restoranlara, sağlık tesislerine ve tiny house’lara kadar birçok alana hızlıca entegre oluyor.

Dijital yaşam dediğimizde aklımıza ne gelmeli?

Teknolojideki hızlı büyüme sadece akıllı telefonu değil, diğer teknolojileri de tetikledi. Hem markalar hem de tüketiciler yeni teknolojileri çok kısa bir süre içinde benimseyerek bunlardan fayda sağladı. Üstelik pandemi gibi yaşadığımız kırılmalar, tüketici davranışlarında bugüne kadar görmediğimiz bir değişime de sebep oldu. Bu değişim öyle etkili oldu ki yeni alışkanlıklar kalıcı olmaya başladı. Teknolojiye artık sadece yeni nesil değil, her kuşaktan tüketici ayak uydurmaya başladı.

Öte yandan, nesnelerin interneti dediğimiz IoT yeni bir ufkun eşiğinde duruyor. Hızla ilerleyen teknolojiyle birlikte internet bağlantılı tüm cihazlar ve bu cihazların kendi aralarında haberleşmesini sağlayan teknoloji, her geçen gün daha da gelişiyor.

Bu nedenle akıllı yaşam ile yaşam alanlarındaki dönüşüm 5-10 yıl öncesine kadar sadece trend olarak görülürken, artık bir gereklilik durumuna geldi. Hatta sadece birkaç yıl içerisinde kitlesel olarak çok daha hızlı benimseneceğine şahit olacağız.

Akıllı yaşam hayatımıza hızla giriyor çünkü scaklığı ayarlamaya, ışıkları açmaya-kapamaya, pencereyi açmaya-kapamaya ve hava durumuna göre bahçede sulamayı ayarlamaya kadar birçok görevi otomatikleştiriyor. Mobil uygulamamızla artık kullanımı ve kurulumu oldukça kolay. Normal evinizi akıllı eve dönüştürmek için ihtiyacınız olan sadece wifi bağlantısı ve saniyeler içerisinde mobil cihazınıza indirebileceğiniz bir uygulama.

Sürdürülebilir akıllı evler enerji faturanızı azaltmak, evinizin çevresel etkisini iyileştirmek adına aydınlatma kontrolü, pencere uygulamaları, ısı kontrolü ve daha fazlasını da içeren birçok çevre dostu çözüm sunuyor.

Akıllı ev sistemleri doğru kullanıldığında ev sahiplerinin hayatını kolaylaştırır. Isıtmadan perdelere kadar her şeyi uzaktan kontrol etme yeteneği, evi uzaktayken kontrol edebilmek anlamına geliyor.

Hedefleriniz neler?

Akıllı yaşam alanı anlayışının hayatımıza önemli ölçüde fayda sağladığını, konfor ve güvenlik kattığını göstermek istiyoruz. Amacımız tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayıp onlara fayda sağlamak ve zengin bir kişisel müşteri deneyimi yolculuğu sunmak. İhtiyaçlarına göre farklı kurgular oluşturarak sorunlarına cevap olabilecek sayısız çözümümüz var. İhtiyacı olan tüketiciyi çözümlerimizle buluşturuyoruz ancak tüketici ihtiyacının farkında olmayabiliyor.

Akıllı ürünlerdeki gelişmelerle birlikte gelecekte, akıllı ev yaşamını yaşam tarzına entegre etmek alışılmış bir gereklilik olacak. Akıllı yaşam alanı anlayışının hayatımızda önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini göstermek istiyoruz. Sadece ev değil, bu akımın ev ortamlarının ötesine geçmesi, ofis alanlarına, iş yerlerine, çeşitli esnaflara, otellere, restoranlara ve sağlık tesislerine hızlıca entegre olacağı bir misyonla hareket ediyoruz. Hatta kuyumcu, market, fırın gibi çeşitli esnaflara kısa sürede dahil olacağını öngörüyoruz. Bu alanda da halihazırda farklı birçok proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor.