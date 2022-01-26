Mobilya kiralama alışkanlığı büyüyor

Özlem Bay Yılmaz

Eviniz ve ofisiniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm mobilya ve aksesuarları, ihtiyaç duyduğunuz süre kadar kiralayabileceğiniz bir platform olan mobilyakirala.com, pandemi döneminde işlerini büyüttü. Mobilya dışında elektronik ev aletleri, ev tekstili-mutfak ve aksesuarları, outdoor ve spor ürünlerinin de kiralanabildiği platformun kurucusu Ayla Şahanoğlu Ceyhan, son bir yıl içerisinde kiralamaya olan talebin yüzde yüz artış gösterdiğini, gençlerin sahip olma duygusundan ziyade satın alma – kirala sistemine eğilim gösterdiklerini, son bir sene içerisinde kiralama sisteminin satın alma alışkanlığını geride bırakacağını dile getirdi.

Mobilyakirala.com sitesi üzerinden Ev Paketleri, Öğrenci Paketleri, Genç Çalışan Paketleri, Ofis Paketleri gibi seçeneklerden seçim yapılabildiğini anlatan Ceyhan, “Öğrencilerimiz aylık beş yüz tl gibi uygun bir fiyata öğrenciler için temel ihtiyaçların düşünüldüğü ekonomik paket ile oturma odası, çalışma odası ve yatak odası kiralaması yapabilmektedirler. Fiyatlarımızın içerisinde nakliye, montaj, demontaj ve ürünlerimizin geri alımı gibi tüm hizmetlerimiz dahildir. İç mimarlarımız ile birlikte paketleri ihtiyaçlarınız ve zevkiniz doğrultusunda yeniden oluşturabilirsiniz” diye konuşuyor. Ceyhan’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

“Mobilya kiralama” fikri nasıl ortaya çıktı?

Çocuklarımın eğitimi sebebi ile de yurtdışında bulunmaları gerektiğinden geçici bir süre için ev ile ilgili mobilya ve beyaz eşya ihtiyaçlarımız oldu. “Kiralama sistemi” ile tüm ihtiyaçlarımızı kısa sürede tedarik edebildik. Ülkemize döndüğümde bu hizmet açığını fark ettim ve dünyanın birçok yerinde sunulan bu hizmetin ülkemizde de faaliyet göstermesi gerektiğine inandım. Türkiye’de ilk defa bir kadın girişimci olarak bu sektöre yatırım yapmaya karar verdim.

Ürünlerin teslimatı, kurulumu nasıl yapılıyor?

Kiralama işlemi süresince ürünlerin seçiminden, müşterilerimize ulaşımı, dizaynı, kurulumu ve geri alınımı süreçlerinin hepsi Mobilyakirala ekibi tarafından sunulmaktadır. Amacımız müşterilerimizi yormadan, keyifli, ekonomik ve güvenilir bir alışveriş deneyimi sunmaktır. Fiyatlarımızın içerisinde nakliye, montaj, demontaj ve ürünlerimizin geri alımı gibi tüm hizmetlerimiz dahildir. İç mimarlarımız ile birlikte paketleri ihtiyaçlarınız ve zevkiniz doğrultusunda yeniden oluşturabilirsiniz.

Daha çok hangi profilden müşteriniz var?

Yurt dışında yaygın bir şekilde kullanılan Mobilya Kiralama hizmetini Türkiye’de faaliyete geçirdiğimiz günden bu yana büyük bir ilgi ile karşılaştık. Kurumsal müşterilerimiz, reklam ajansları, öğrenciler, expatlar, taşınma aşamasındaki müşterilerimiz vermekte olduğumuz hizmetin hayatlarını kolaylaştırdıklarını, kiralama hizmetinin en güzel tarafının uygun fiyatlara hızlı bir şekilde alternatif ürünler bulabilmeleri olduğunu söylüyorlar. İstanbul’da başlayan hizmetimizi Türkiye’nin her yerinde aktif bir şekilde faaliyete geçirdik. Almakta olduğumuz talepler doğrultusunda Kiralama hizmeti çok kısa bir süre içerisinde satın alma alışkanlığımızı geride bırakacak gibi gözüküyor.

Ürünlerin temizlik işlemleri nasıl yapılıyor?

Ürünlerimiz kiralamadan döndüğünde ilk olarak bakım ve onarım ekibimiz ürünleri incelemeye alıyorlar. Üründe herhangi bir hasar mevcut ise onarım ekibimiz gerekli işlemleri yaptıktan sonra ürünün temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılıyor. Koltuk grubu ürünlerimizde genellikle fabrikamızda ürünlerimizin yüzlerinin değişimini yapıyoruz. Bakım işlemleri tamamlandığında depo ekibimiz tarafından son kontroller tamamlanıyor.