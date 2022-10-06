MZF-MEF YETGEN eğitim programında yeni dönem başladı

Mehmet Zorlu Vakfı (MZV), MEF Üniversitesi ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından desteklenen, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve YetGen Kurucusu Prof. Dr. Erhan Erkut’un liderliğinde yürütülen MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Farkındalık Programı’nda, 2022 yılının ikinci döngüsü başladı.

Türkiye’de ilk defa lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak hazırlanan, 2015’ten bu yana 21. Yüzyıl yetkinliklerinin ve farkındalığının kazandırılmasını amaçlayan, ‘yetkin’ bireyler yetiştirilmesini hedefleyen MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nın ikinci dönemine 10.000 başvuru yapılırken, 2000 öğrenci kabul edildi.

MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’na yaklaşık 138 YetGen lideri de eşlik ediyor. Her yıl ilginin giderek arttığı programda, eğitimlerini tamamlayan öğrencilere sertifika veriliyor. Ayrıca eğitimler, Yetkin Gençler YouTube kanalı üzerinden de canlı yayında izlenebiliyor.

“Gençlerin kendini geliştirme ve öğrenme arzusu dünyayı değiştirecek”

Programla ilgili görüşlerini aktaran Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında da yer alan nitelikli eğitimin Zorlu Grubu’nun odaklandığı en temel alanlar arasında yer aldığını belirterek, Mehmet Zorlu Vakfı olarak, geleceğimizi şekillendirecek, ülkemizi ve dünyayı daha iyi bir noktaya taşıyacak gençlerin gelişimine katkı sağlama hedefi doğrultusunda bu alanda yapılan çalışmaları çok önemsediklerini paylaştı. Ömer Yüngül “Hızla ve sürekli olarak değişen dünyada var olabilmeniz, birer dünya vatandaşı olarak dünyanın geleceğinde söz sahibi olabilmeniz için geleceğin yetkinliklerine sahip olmanız, dahası kendinizi bu konuda sürekli güncellemeniz gerekiyor. Bu sebeple de 21.yüzyıla hazır olma yolunda farkındalık, gerekli beceri ve yetkinlikleri kazanmanız hedefiyle kurgulanan MZV-MEF YetGen 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı’nın ilk günden bu yana paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Sekiz yıl önce 60 kişi ile başladığımız YetGen bugün 2000 kişi ile devam ediyor.”

YetGen’in Kurucusu, MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut, yaptığı açılış konuşmasında kendini geliştirmek, kendine yatırım yapmak isteyen insanların toplandığı yerin YetGen olduğunu belirterek “Sekiz yıl önce 60 kişi ile başladığımız YetGen bugün 2000 kişi ile devam ediyor. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden kapsayıcı ve hakkaniyete dayanan nitelikli eğitimi sağlamak ve herkes için yaşam boyu öğrenim fırsatlarını teşvik etmek hedefiyle kuruldu.” dedi.

Prof. Dr. Erhan Erkut sözlerine şöyle devam etti: “YetGen daha önce görmediğiniz türden bir eğitim, büyük ve çok interaktif bir program. 138 liderimiz var, Türkiye’nin her yerinden hatta yurtdışından da katılımcılarımız var. Geçen eğitim döneminde ilk defa YetGen Öğretmen’i yaptık. 1000 öğretmenle buluştuk. Uzun vade vizyonumuz; önce üniversite tamamlayıcısı, ardından üniversite alternatifi, sonra da işe girişte aranan sertifika olmak, bunların yanında; sağlam ve taze içeriklerine, büyük bir video envanterine sahip olmak. Bu yolda bize ilk günden beri destek olan Mehmet Zorlu Vakfı’na, MEF Üniversitesi’ne ve bu dönem yeni destekçimiz olan ÇEİS’e çok teşekkür ederiz.” dedi.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)’in Genel Sekreteri Dr. H. Serdar Şardan: “Gelişen ve değişen dünyamızda insana yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunun farkındayız. Bu nedenle sektör olarak elimizi taşın altına koymamızın yeterli olmayacağının, o taşı kaldırmamız gerektiğinin önemini biliyoruz.”

Programın yarattığı etkiye gönülden inandıklarını ve burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Dr. H. Serdar Şardan, çimento sektörünün insan başına eğitim saati en yüksek sektör olduğunu belirtip, ÇEİS’in de insana yatırım konusunda uzun süredir çalışmalar yapan bir kuruluş olduğunu, bu kapsamda hem iş güvenliği hem de sektör çalışanlarının kültürel ve sosyal gelişimine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Dr. H. Serdar Şardan “Sektörün ortalama yüzde 95’ini temsil ederek çok büyük bir kitlede etkili çalışmalar yapmaya gayret gösteriyoruz. YetGen ile yaptığımız bu güzel çalışmanın da hem sektör hem ülkemiz hem de üniversitelerimiz için büyük bir fayda yaratacağına inancımız sonsuz” ifadelerini kullandı.

Katılımcıları Bekleyen Yetkinlikler

Derslerde; Kariyer Planlama, Sunum Teknikleri ve Takım Çalışması, Sunumlar ve Yazılı İçerik Hazırlama, Algoritmik Düşünmeye Giriş, Excel ile Modelleme, Teknoloji Okuryazarlığı, 21. Yüzyıl Okuryazarlıkları, Öz Gelişim ve Aktif Vatandaşlık, İş Dünyasına Geçiş, Girişimcilik, Sürdürülebilirlik ve Sosyal İnovasyon, GirişGen gibi konulara yer verilecek. Ücretsiz gerçekleşecek eğitimlerde, alanında uzman konuşmacılar da misafir ediliyor.