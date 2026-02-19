Nestlé’den 120. yılda çifte hamle

Bugün 9 farklı kategoride 800’ü aşkın ürün ve 50’den fazla markayla faaliyet gösteren Nestlé Türkiye, Türkiye’deki 120’nci faaliyet yılını tamamladı.

Şeyma Öncel Bayıksel / [email protected]

Her 10 evin 9’una ulaşan şirket, yıl dönümünde iki ana başlığı öne çıkardı: Onarıcı tarım hedefleri ve gençlere yönelik tarım girişimciliği programı. Şirket ayrıca “120 Bin İyilik Hareketi” adı altında sosyal etki projelerini duyurdu.

CEO Leszek Wacirz, şirketin 120 yıllık köklü geçmişinden aldığı güçle sürdürülebilir büyümesine kararlılıkla devam ettiğini söylüyor. Dünya genelindeki gıdanın geleceğine de değinen Wacirz, “Nestlé küresel bir şirket olarak bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak için gıdanın ve içeceğin gücünü ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Gıdanın geleceğini güvence altına almak ekonomik bir gereklilik olduğu kadar, kolektif bir yükümlülük” diye konuşuyor.

ONARICI TARIM HAMLESİ

Şirketin 120’nci yıl vizyonunun merkezinde onarıcı tarım yer alıyor. Bu yaklaşımı toprağı, suyu ve ekosistemleri iyileştirmeyi hedefleyen bütüncül bir model olarak tanımlayan Wacirz, onarıcı tarımın geleneksel ve sürdürülebilir yöntemlerden daha ileri bir çerçeve sunduğunu söyleyerek bu yaklaşımın toprağı iyileştiren, karbonu tutan, biyolojik çeşitliliği artıran ve su döngüsünü güçlendiren yapısıyla öne çıktığını ifade ediyor.

Bu yaklaşım sayesinde tarımsal üretimin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığının artırıldığını vurgulayan Wacirz, aynı zamanda çiftçi topluluklarının refahı ve gelir istikrarının da desteklendiğini söylüyor.

Nestlé bünyesinde güçlü çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) sorumlulukları doğrultusunda hareket ettiklerini belirten Wacirz, şirketin 2050 Net Sıfır taahhüdü kapsamında onarıcı tarımı iklim hedeflerine ulaşmada kritik bir araç olarak konumlandırdığını belirtiyor.

Küresel ölçekte 2030 yılına kadar temel hammaddelerin yüzde 50’sini onarıcı tarım uygulamalarını benimseyen çiftçilerden tedarik etmeyi amaçladıklarını aktaran Wacirz, Türkiye’de ise yerel paydaşlar ve üreticilerle iş birliği içinde yürütülen çalışmalarla onarıcı tarım uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini söylüyor. Wacirz, “Türkiye’de onarıcı tarım alanında ilk akla gelen şirketlerden biri olmayı amaçlıyoruz” diye konuşuyor.

2030 HEDEFİ

Nestlé’nin küresel hedefleri arasında 2030 yılına kadar temel hammaddelerin yüzde 50’sini onarıcı tarım uygulamalarını benimseyen üreticilerden tedarik etmek var. Onarıcı tarım modeli; toprağın verimliliğini artırma, karbon tutulumunu güçlendirme, su döngüsünü iyileştirme ve biyolojik çeşitliliği destekleme gibi uygulamaları kapsıyor. Türkiye’de de yerel üreticilerle iş birlikleri üzerinden bu modelin yaygınlaştırılması planlanıyor.

Şirketin gündemindeki bir diğer başlık ise “Genç İşi Tarım” programı. Nestlé Türkiye Pazarlama, Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Direktörü Başak Ünal Türkiye’nin tarımsal üretimde dünyada yedinci sırada yer aldığını söylüyor. Tarım sektörünün gayri safi milli hasılaya yaklaşık yüzde 7 katkı sağlarken istihdamın yüzde 20’sini oluşturduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Bu çerçevede başlatılan Genç İşi Tarım programıyla beş yıl içinde 20 binden fazla gence ulaşılması hedefleniyor. Program kapsamında 100’ü aşkın paydaş ve 90’dan fazla uzman yer alıyor. Katılımcılara 60 saatlik eğitim veriliyor; içerikte girişimcilik, finansal okuryazarlık, pazarlama ve onarıcı tarım başlıkları bulunuyor. Nisan 2026’ya kadar Türkiye genelinde 10 üniversitede uygulamaya alınması planlanan programda fikir geliştirme süreci ve kuluçka aşaması da yer alıyor. Toplam 1,5 milyon TL’lik hibe desteği planlanıyor.”

Nestle’nin duyurduğu “120 Bin İyilik Hareketi” ise sosyal etki projelerini içeriyor. Program çerçevesinde 120 bin öğün gıda desteği sağlanması, 12 bin fidan dikimi, 1.200 kadına meme sağlığı eğitimi ve 1.200 kişiye geri dönüşüm eğitimi verilmesi hedefleniyor. Ayrıca 1.200 Nestlé çalışanının toplam 12 bin saat gönüllülük faaliyetlerine katılması planlanıyor.