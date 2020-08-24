NGN Cloud, Cloudharmony listesine giren ilk yerli bulut oldu

Yerli Bulut NGN Cloud, test ve değerlendirmeler sonrası Bulut Bilişim alanındaki uluslararası oyuncuların değerlendirildiği Gartner Cloudharmony’nin listesine giren ilk yerli bulut oldu.

Dünyanın lider bilişim araştırmaları ve danışmanlık şirketi Gartner’ın bünyesinde olan CloudHarmony, bulut bilişim hizmetleri sunan firmaların performanslarını karşılaştıran ve değerlendirmesini yapan tarafsız ve güvenilir global bir platform olarak faaliyet gösteriyor.

Transparency for Cloud’ mottosuyla objektif bulut performans analizlerinin yanı sıra raporlar, faydalı metrikler ve araçlar da sunarak bulut bilişim konusunda dünya genelinde BT profesyonellerinin işini kolaylaştırıyor.

Türkiye’nin yerli bulutu NGN Cloud’da Gartner’ın yaptığı performans ve uygunluk testlerini geçerek Cloudharmony Bulut Platformu’nda uluslararası bulut servis sağlayıcıları ile beraber yer alan ilk yerli bulut oldu. CloudHarmony, 29 Temmuz’da resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada NGN Cloud’u Bulut hizmet sağlayıcıları listesine eklediğini duyurdu.

NGN, Cloud Harmony bulut platformunda “NGN Cloud Compute ve NGN Object Storage” hizmetleri ile yer alıyor. Bu platform aracılığıyla kolaylıkla NGN Cloud Compute ve NGN Object Storage’ın network performansını görebiliyor, diğer firmalarla kıyaslayabiliyor ve de network testlerini inceleyebiliyorsunuz. Bu gelişme ile dünyanın herhangi bir yerinde bu platformu kullanarak hizmet sağlayacılarını görmek isteyen bir kişi ilk defa Türkiye’den bir marka ismini görebilecek.

Gartner’ın Cloudharmony platformunun testlerini ve değerlendirmelerini başarıyla geçildiğini belirten NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk; “Veriye erişimde her açıdan yüksek performans sağlamak önemli bir gösterge ve bunu ölçmek ve özellikle bağımsız şirketlerce ölçülmek ve raporlanmak aslında bizim için çok önemliydi. Bu yüzden, hızlı ve yüksek güvenlikli bir bulut altyapısı sağlayan Yerli bulut NGN Cloud’un, uluslararası bilinirliği ve güvenirliği olan bulut değerlendirme platformu Cloudharmony’e Türkiye’den ilk ve tek seçilen firma olmasıyla, uluslararası bir başarıya imza atmaktan mutluyuz.” diye belirtti.