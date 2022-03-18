NGN, Datacloud Global Awards 2022’de Finalde

NGN, Bulut Bilişim Çözümü NGN Cloud ile dünyanın en prestijli teknoloji ödüllerinden biri olan Datacloud Global Awards 2022’ye aday oldu.

Veri merkezi, bulut bilişim teknolojileri ve tüm küresel BT altyapı ekosistemi için global hizmetler sunan BroadGroup tarafından düzenlenen Datacloud Awards sektörün tek küresel ödül töreni olma özelliğini taşıyor. Farklı kategorilerde ve bölgelerde yeni nesil teknolojiler ve sundukları üstün hizmetlerle öne çıkan şirketler ve ürünler, seçkin jürilerin değerlendirmesiyle ödüllendiriliyor.

Bu yıl Monaco’da gerçekleşecek Datacloud Global Awards 2022’de veri merkezi, bulut ve edge gibi kategorilerde inovasyon ve mükemmellikleri ile öne çıkan şirketler ve ürünler 20 farklı kategoride değerlendiriliyor. Dünyanın en prestijli teknoloji ödüllerinden biri olan Datacloud Global Awards 2022’ye sektörde fark yaratan Bulut Bilişim Çözümü NGN Cloud ile aday olan NGN, “Excellence in Regional Cloud Europe” kategorisinde finale kalan 4 şirketten birisi oldu.

NGN Cloud, şirketlere iş yapış şekillerini temelden değiştirmelerine olanak tanıyan yenilikçi özellikleriyle; kesintisiz erişilebilirlik, uygun maliyet ve tam yedekli altyapıda yüksek performanslı bulut bilişim hizmeti sunuyor. “Kullandığın Kadar Öde” modeli ile Türkiye’de ilk kez kullanıcılara saatlik faturalandırma hizmeti sunan NGN Cloud, şirketlerin ekstra maliyetlere katlanmak zorunda kalmadan gelişmiş bir bulut hizmeti almasını sağlıyor.

NGN Cloud’da şirketlerin farklı ihtiyaçlarına göre sunulan public, private ve hibrid cloud çözümleri, hizmet olarak felaket kurtarma ve hizmet olarak yedekleme servisleri ile farklılaşan ihtiyaçlar için en uygun bulut hizmetleri sunuluyor. Kullanıcılar NGN Cloud self servis paneli sayesinde bulut hizmetini çok kısa bir sürede etkinleştirerek kolaylıkla kullanıma başlayabiliyorlar. Yüksek kullanılabilirlik düzeyine sahip NGN Cloud Kubernetes Cluster Hizmeti, NGN Cloud ile dahili olarak sunuluyor. Veri tabanı hizmetleri PaaS aracılığı ile sağlanırken, tüm bulut altyapısı EC2, EKS, S3 gibi API'ler aracılığıyla yönetilebiliyor. Yeni nesil bir bulut bilişim deneyimi sağlayan NGN Cloud, hem Türkiye’de hem de bölgede başarısıyla öne çıkıyor.

Datacloud Global Awards 2022’nin kazananları 25 Nisan’da BT altyapıları alanında önde gelen liderlerin katılımıyla Monaco’da gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak.