Norm Holding yönetiminde bayrak değişimi

Açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO Nedim Uysal’ın CEO görevini mevcutta Norm Holding Endüstri Grubu Başkanı olarak görev yapmakta olan Mahmut Öztürk’e devredeceği belirtildi. Uysal’ın, görevine Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak devam edeceği açıklandı.

Geçen 5 yıl boyunca Nedim Uysal, güçlü pazar konumunun pekiştirilmesinde kilit rol oynamıştı. Norm Holding, faaliyet gösterdiği sektörlerin yanı sıra başta teknoloji olmak üzere farklı sektörlere de yatırımlar yaparak büyümeye devam etti ve cirosunu 500 milyon Euro’ya ulaştırdı. Bugün 24 şirket ve 20 üretim tesisiyle uluslararası arenada faaliyetlerini sürdüren Norm Holding’in, hem yurt içinde hem de yurt dışında markalaşma ve pazarlama iletişimi alanında yaptığı çalışmalara büyük bir ivme kazandırdı. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim alanlarına odaklanan Uysal’ın yönetiminde hayata geçirilen projeler, ECOVADIS Gümüş Madalya, TAİDER Kuzey Yıldızı Sürdürülebilirlik Ödülü, Deloitte En İyi Yönetilen Şirketler Ödülü gibi bağımsız kuruluşlar tarafından da tescillendi.

Norm Holding Yönetim Kurulu Başkanı M. Fatih Uysal bayrak değişimine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Son yıllarda gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla, temel faaliyet alanlarımızda derinleşirken yeni sektörlere girerek büyümemizi devam ettirdik. Bu büyümeyle birlikte farklılaşan ihtiyaçlarımıza paralel olarak daha çevik bir yapıya ulaşmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle Sayın Nedim Uysal’a, vizyoner bakışı ve kararlılığı ile işimize kattığı değer için içten teşekkürlerimi sunmak isterim. Uzun yıllardır birlikte çalıştığımız ve sorumluluk bilinci, titiz yaklaşımı, disiplinli ve özverili çalışmaları ile şirketlerimizde kritik süreçleri başarıyla yöneten Sayın Mahmut Öztürk'ün liderliğinde, inovasyon ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda önemli adımlar atacağımıza inanıyorum. Her iki yöneticimizin önümüzdeki süreçte de değerli katkıları ile kurumumuzu daha ileriye taşıyacağımızdan eminim. Atamaların hayırlı olmasını temenni eder, yöneticilerimize başarılar dilerim."

1995 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olan Mahmut Öztürk, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Procade Master programını tamamladı. Çalışma hayatına 1997 yılında Norm Fasteners Cıvata'da İhracat Sorumlusu olarak başlayan Öztürk, daha sonra Üretim Planlama, Yurt İçi Satış ve Otomotiv Satış bölümlerinde çeşitli kademelerde görev aldı. 2006-2017 yılları arasında Norm Fasteners Cıvata'da Genel Müdür olarak görev yapan Öztürk, 2017 yılından itibaren Endüstri Grubu Başkanı olarak görevini sürdürmekteydi. En son 2024 yılında Harvard Business School Advanced Management Program'dan mezun oldu.