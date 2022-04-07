“Ödeme sistemlerinde isim yapmak istiyoruz”

Ankaralı Erpa Holding, ödeme sistemleri, iletişim, yazılım, bilişim hizmetleri gibi teknoloji alanlarında hizmet veren şirketleriyle dikkat çekiyor. Erpa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Abay, fintek alanındaki değişime dikkat çekerek bu değişimi iyi okuduklarını anlatıyor. Bu alanda geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle tüketiciye ulaştıklarını anlatan Abay, “Bu sektörde uluslararası pazarda olmak ülkemizde ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşları arasında isim yapmak hedefindeyiz. Bunu yaparken de tüm yazılım ihtiyaçlarını kendi üreten ve geliştiren bir teknoloji firması olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı hedefliyoruz” diyor.

Erpa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Abay, ödeme sistemleri sektörüne ilişkin görüşlerini ve yeni ürünleri Parazula’yı şöyle anlattı:

DEĞİŞİMİN İZLERİ

“Banka ve tüketici arasındaki ilişkileri değiştiren fintek sektörünün para transferleri, sanal cüzdanlar ve daha hızlı, daha pratik, daha düşük maliyetli finansal çözümler sağlayarak önemli ölçüde başarı elde etmesi bize, dijital bankacılık kavramının yavaş yavaş klasik şube bankacılığının yerini alacağını düşündürdü. Salgın süreçlerinin olumsuz etkileri dolayısıyla yüz yüze alışveriş anlayışının internet üzerinden alışverişe, bankacılık işlemlerinin de şube bankacılığından internet bankacılığına geçişin hızlanması, son tebliğlerle açık bankacılık, servis bankacılığı gibi dijital kavramların hayatımıza girmesi, ödeme sistemleri hakkındaki değerlendirmelerimizin yerinde olduğunu bize göstermiş oldu. Ödeme sistemleriyle başladığımız müşteri çözümlerine, fiziki POS, ön ödemeli kartlar, uluslararası para transferi gibi ürünleri ekleyerek devam edeceğiz. Bu sektörde uluslararası pazarda olmak ülkemizde ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşları arasında isim yapmak hedefindeyiz. Bunu yaparken de tüm yazılım ihtiyaçlarını kendi üreten ve geliştiren bir teknoloji firması olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler sunmayı hedefliyoruz.

İDDİALI İŞLER

TCMB’den ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşu lisansını aldığımız Erpa Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi ile şirketler grubumuz yükselen trend olan fintek sektöründe de Ekim 2019 itibariyle faaliyet göstermeye başlayan Erpa Holding, sektörde başarılı, işine hakim bir kadro ile elektronik para şirketimiz ve ErpaPay markası altında geliştirdiğimiz ürünlerimizle ödeme sistemleri alanında da iddialı işler yapıp sektörde lider şirketler arasında olmayı hedefliyor.

Yeni teknolojileri kullanarak dünyada söz sahibi olan ülkeler arasında ülkemizin de olacağını düşünüyoruz. Türkiye’de hızla gelişen ve finansal çözümler üreten yazılım teknolojileri çok yakın zamanda daha etkin olacak ve şirketlerin daha fazla proje geliştirmelerine katkı sağlayacak. Bu düşünceyle tüm uygulamalarımızı şirket içinde yapma kararı alarak yazılım ekibi-mizi iki katına çıkardık. Kendimize ait veri merkezi oluşturduk; cüzdan ve ön ödemeli kartımız olan Parazula’nın marka tescilini yaptırdık. Kısa sürede sahip olduğu lisans çerçevesinde güvenli bir şekilde alışveriş yapma, para gönderip alma ve bütçe yönetimi imkanı sunan elektronik cüzdan uygulaması olan Parazula ön ödemeli kartımızı piyasaya süreceğiz.

NEDEN PARAZULA?

Parazula, hafta sonu ve mesai saatleri dışında da özgürce kullanılabilecek, 7 gün 24 saat sorunsuz olarak güvenli bir şekilde alışveriş yapma, para gönderip alma, fatura ve kurum ödemelerini yapma ve bütçe yönetimi imkanı sunan elektronik cüzdan uygulaması. Parazula ile asla borçlanmaz, hesabınızdaki parayı harcarsınız. Harcamalarınızı kolayca takip edebilirsiniz. Yüzde 100 müşteri memnuniyetini hedefleyerek hazırlanmış olan kolay, hızlı ve kullanıcı dostu arayüzüyle, işlemlerinizi oldukça rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Birkaç saniyede ücretsiz hesap açıp hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Parazula mobil uygulamasını cep telefonuna indirdikten sonra ücretsiz bir şekilde, çok kısa sürede üyelik işlemleri tamamlanabilir. Anlaşmalı bankalarımızdan herhangi birine dilediğin zaman para gönderip, Parazula cüzdanına yükleme yapabilirsiniz. Para transferi için saatlerce ya da günlerce beklemezsiniz. İhtiyaç duyduğunuz anda cüzdan hesabınız üzerinden başka bir Parazula kullanıcından para isteyebilirsiniz. Onayladığınız anda bakiyenizden tutar düşülerek karşı tarafa geçer. Bir kişiye, Parazula hesabı kullanmasa dahi cep telefonu bilgisini girerek para gönderimi yapabilirsiniz. Bu numarayı kullanan kişi söz konusu cep telefonu numarası ile Parazula hesabı açtığında transfer otomatik olarak yapılır. Satışlarını güven altında tutarak hızlı ve tasarruflu işlemler gerçekleştiren işletme sahipleri, tek bir entegrasyonla ödemelerini alıp, rahatça ödeme yapabilirler. Parazula ile hiçbir ücret ödemeden faturalarınızı ödeyebilir, ödeme alabilirsiniz. Tüm işlemlerinizi tek ve kullanımı kolay panel üzerinden görebilir, masraflarınızı etkin bir şekilde takip edebilirsiniz.

GÜVENLİ SİSTEM

Yeni nesil ödeme yöntemleri arasında yer alan ve Erpa Şirketler Grubu bünyesinde hizmet veren Parazula, TCMB tarafından lisanslandırılmış elektronik hesap cüzdanıdır; güvenli ve yasal elektronik hesap cüzdanları arasında yer alıyor. Merkez Bankası lisansı sayesinde yasal bir tabanda hizmet verir. Müşterilerimiz işlemlerini gerçekleştirirken her türlü sahteciliğe karşı gelişmiş sistemlerimiz tarafından korunur. Parazula Cüzdan’da bulunan tüm fonlar, T.C Merkez Bankası denetiminde bulunan koruma hesaplarında muhafaza ediliyor. İşlemleriniz için destek almak, ürünlerimiz hakkında bilgi almak ya da bizlere ulaşmak için tek yapmanız gereken müşteri hizmetleri merkezimizi aramak.”