Uzayıp giden işler, bitmeyen mesailer ve tabii bu duruma bağlı olarak artan maliyetler… Oysaki alınacak küçük önemlerle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmek pekala mümkün.

Uzayıp giden işler, bitmeyen mesailer ve tabii bu duruma bağlı olarak artan maliyetler… Oysaki alınacak küçük önemlerle hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmek pekala mümkün. Nasıl mı? Sizin için araştırdık.

Enerji tüketimini artıran ekipmanları değiştirin

Masaüstü bilgisayar gibi uzun süredir kullanılan ya da artık yeni güncellemeleri kabul etmeyen bazı elektronik cihazlar; giderek yavaşlamaya başlar ve bu yavaşlık yüksek enerji tüketimine neden olur. Oysaki düşük performansta bir masaüstü bilgisayar kullanmaya devam etmek yerine, her ne kadar ekstra bir masraf gibi görünse de ihtiyaçlara uygun bir laptop almak uzun vadede hem zaman hem de maliyet açısından çok daha avantajlı olur.

Bilgisayarınızı kapatmayı unutmayın!

Öğle araları ve mesai sonlarında açık bırakılan bilgisayarlar, güç sarf etmeye devam eder. Kabarık elektrik faturalarının önüne geçmek için bilgisayarların kullanılmadıkları zamanlarda kapatılmaları gerekir. Öte yandan; bilgisayarları düşük kontrasta kullanmak ve kullanımda olmayan aksessuarları bilgisayara bağlı tutmamak gibi önemler de elektrik faturalarında ciddi bir fark sağlayabilir.

Çevreci çözümleri uygulamaya özen gösterin

Ofis ortamında gün içinde harcanan kağıt tüketimi, ay ve yıl bazında düşünüldüğünde çok ciddi reklamlara ulaşabiliyor. “Atık” olarak nitelendirilen bu kağıtların geri dönüşüme kazandırılması, sadece ofis için değil çevre için de büyük önem taşıyor. Tabii çevreci çözümler için sadece kağıt tüketime dikkat etmek yetmiyor. Aydınlatmadan ısıtmaya, su tüketiminden kullanılan malzemelere kadar birçok konuda çevreyi düşünmek gerekiyor. Bu nedenle doğru tüketim için şartların gerçekten gerekliliğinin sorgulanması önem kazanıyor. Örneğin; gün ışığı alan bir ofiste aydınlatmanın açık olması gereksiz bir kullanım oluşturabilir. Bu nedenle ofise gelir gelmez hemen aydınlatmayı açma alışkanlığından uzaklaşmak gerekir. Öte yandan; koridor aydınlatmaları ve musluk gibi kısa süreli kullanım gerektiren yerlerde mutlaka sensörlü çözümler değerlendirilmelidir. Böylelikle gereksiz tüketimin önüne geçilmiş olunur.

Kullanmadığınız eşyaları prizden çekin

Elektronik cihazlar, o an aktif kullanımda olmasalar bile prizede takılı oldukları süre boyunca enerji sarf etmeye devam ederler. Dolayısıyla bu durum, gereksiz bir enerji kullanımına neden olur. Oluşan bu zararı minimum seviyeye indirebilmek için başta şarj kabloları olmak üzere, kullanılmayan bütün elektronik cihazları prizden çekmek gereir.

Hızlı ve düşük maliyetle çalışan bir yazıcı kullanın

Hukuk büroları, eczaneler, muhasebe ofisleri gibi çok fazla çıktının alındığı iş yerlerinde yazıcıya toner yetiştirmek oldukça zor olabiliyor. Tabii bu durum, çalışma hızını ve maliyeti de olumsuz etkiliyor. Saniyeler içinde toner dolumu yapılabilen ve toner maliyetinden %80’e varan tasarruf sağlayan bir yazıcı, bu anlamda doğru bir seçim olabilir.