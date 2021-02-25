Otomotivde ihracat şampiyonları arasında yer aldı

Yiğit Akü, Uludağ Otomotiv Endüstri İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak derlenen; Türkiye’nin Otomotiv Sektöründeki ilk 100 İhracatçı firması arasında 27. sırada yerini alarak, global üretici ve tedarikçi unvanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam eden Yiğit Akü, otomotiv sektöründe her yıl istikrarlı bir ivme göstererek, adından söz ettirmeye devam ediyor. İnovasyon, Ar-Ge, Ür-Ge ve yüksek katma değer sıralamalarında yerini alan ve sektörün temsilcisi olarak adından sıkça söz ettiren Yiğit Akü, bir önceki yıl ihracatta gösterdiği başarı grafiğini korumaya devam edeceğini belirtirken, her yıl etkin bir şekilde büyüme planlarının ve stratejilerinin de olduğunu da aktarıyor. 6 kıtada 100’ün üzerinde ülke ile iş birliği içinde olan Yiğit Akü, uluslararası arenadaki başarı grafiğinde, ihracat performanslarının ve politikalarının önemini vurguluyor.

Çözüm odaklı yaklaşımı, yenilikçi yapısı ve ihracattaki başarıları ile 40 yılı aşkın süredir hizmet ve faaliyetlerine devam eden Yiğit Akü, ekonomik gelişmenin kaynağı ve yatırımları ile Türkiye’nin akü sektöründe yüzde 100 Milli sermayesine sahip tek kurumu olarak, global üretici ve tedarikçi zincirlerinde, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğini sözlerine ekliyor.