Otomotivde 'terminal' konsepti

Ülkemizde uzun yıllardır hızlı bir gelişim gösteren ikinci el otomotiv sektörü, özellikle son dönemde araç fiyatlarındaki artış ve sıfır km araç tedarik kanallarında yaşanmakta olan sorunlar nedeniyle hacmini hızla büyütüyor. Bu noktada pazardaki belirsizliklerin yanı sıra artan araç fiyatları ve yüksek araç teknolojileri göz önüne alındığında, tüketiciler açısından araçları güvenilir, kurumsal ve profesyonel muhataplardan satın alabilmek daha önemli bir hale geldi. İşte bu ihtiyacı gören otomotiv sektörü duayeni Orhan Ülgür, 2plan’ı pandemi döneminde kurdu. Şehrin merkezi Etiler’de 40 bin metrekareden büyük bir alanda ikinci elde özellikle premium araç parkındaki geniş ürün gamıyla dikkat çeken 2plan aynı zamanda Türkiye’nin en kapsamlı deneyim merkezi. İçinde çeşitli araç ihalelerinin de gerçekleştirilebildiği istenirse yüzlerce kişiyi aynı anda misafir edebilecek deneyim alanlarıyla 2 plan, otomotiv tutkunlarına yeni bir nefes alma alanı olarak öne çıkıyor. 2plan İcra Kurulu Başkanı Orhan Ülgür, şöyle anlattı:

“PERAKENDE VE PREMIUM TECRÜMELERİMİ AKTARDIM”

“İlk olarak bayi teşkilatlanmamızla başladık ve teşkilatlanmamızı her geçen gün güçlendirmeye devam ediyoruz. Ama kuruluşumuzdan sonraki her adımımızda ‘yapılmayanı yapabilir miyiz?’ diye kendi üzerimize koyarak ilerlemeye çalıştık. Sonuçta ikinci el otomotiv sektörü büyük bir okyanus gibi ve genellikle benim gibi profesyonellerin çoğu otomotiv tecrübemizi sıfır km araç ve marka yönetimlerinden kazanarak bu noktalara geldik. Benim için bu süreç şimdiki adı Doğuş Oto eski adıyla GENOTO’nun yeniden yapılandırılması, GENOTO Bayi Ağı’nın kurulması ve geliştirilmesi, Doğuş Otomotiv Grubu içinde genel olarak Türkiye pazarındaki payının artırılması, Koç Holding bünyesinde FerMas’ın kuruluşu ve Genel Müdürlük görevi ile şekillendi. Aynı zamanda hem kuruculuğunu hem yöneticiliğini üstlendiğim Sky Yatçılık ve Maestro Otomotiv gibi daha pek çok sayamayacağım şirketlerin kuruluşunda bulunan birisi olarak hem perakende hem premium segmentteki tecrübeleri ikinci el sektörüne yansıtmak üzere bir planlama yapmıştık. 2plan’nın kuruluşu aslında bu bilgi birikimi, tecrübe ve sektöre duyulan tutkunun bir sonucu olarak hayata geçti.

TERMİNAL KONSEPTİNDE 2 DURAK

Sektörde önemli bir ihtiyacı gidermeyi hedefledik. Bu doğrultuda Türkiye’nin kalbi İstanbul, İstanbul’un merkezi Etiler’de 40 bin m2’lik 2plan Terminal İstanbul’u hayata geçirdi. Ardından geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en gözde şehirlerinden İzmir’de İstinyePark alanı içerisinde 18 bin m2’lik hizmet alanıyla Terminal konseptini buraya da taşıdık. Terminallerimiz aslında 2plan markasının altında otomotiv sektörü için örnek sayılabilecek bir konsept. Tüketiciye yani son kullanıcıya da ulaşan ama aynı zamanda deneyim Terminal’leri olması sebebiyle bünyesinde nakit alım, ikinci el satış, ihale, premium araç satışı, etkinlik ve organizasyon gibi birçok otomotiv faaliyetini tek çatı altında toplayan bir merkez. Bu konseptimizin dünyada da örneğinin olmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi şehrin tam kalbinde, böyle bir operasyonu yönetebilecek yeterlilikte hiçbir markanın kurulmamış olması.

KLASİK ARAÇ İHALELERİ DE YAPILIYOR

2plan Terminal’lerimizde iş ortaklarımızla birlikte uzun zamandır fiziki ihaleler gerçekleştiriyorduk. Bu alandaki deneyimimizi bir adım öteye taşıyarak 2plan İhale markasını da hayata geçirmiş bulunuyoruz. Zaten 2023’te hem nakit araç alım sistemimiz 2plan Banko ve 2plan Terminal’deki ihale sistemimizi entegre etmeye ve pazardaki ihtiyaca cevap vermeye başlamıştık. Son kullanıcı için aracının nakit alış fiyatını 2plan Banko sistemimizdeki yazılım ile saniyeler içinde söylüyoruz, arzu ederse profesyonel ihalelerimiz içerisinde hemen satışa da çıkarabiliyoruz, bu sayede listeleme sitelerine oranla çok daha yüksek bir fiyat görme imkanına da kavuşmuş oluyor. Buradaki ana amacımız son kullanıcı için de bir alternatif oluşturabilmekti. Zaten 2023 yıl�� içerisinde düzenlediğimiz hem Klasik Araç ihalelerimiz ile hem de fiziki bireysel ihalelerimizle piyasada çokça ses getirdik. 2plan İhale markamız ile de şu anki yapılandırmamızda ikinci el araç ticaretiyle iştigal eden profesyonellere online’ın rahatlığını ve 2plan güvencesini ve şeffaflığını buluşturuyoruz. 2plan İhale online’da katılımcıların istedikleri yerden ihale deneyimini yaşayabilmelerini amaçlarken fiziki düzenlediğimiz ihalelerimizle de, 2plan Terminal’lere gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlıyoruz. Buradaki çıkış noktamız, yapılan ticaretin herkes için güvenilir ve kolay bir ortamda ilerletilmesiydi.

2plan olarak amacımız, müşterilerimizin Türkiye genelindeki tüm 2plan Terminal’lerinde veya 2plan yetkili satıcılarında, yüksek kalite standartlarındaki 2plan kurumsal güvencesini eksiksiz yaşayabilmelerini sağlamak.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, LÜKSTE İKİNCİ ELE YÖNELTİYOR

Lüks tüketimde 2. el araçların yerini ele aldığımızda birkaç başlıkta konuyu değerlendirebiliriz; bunlardan ilki, kaynakların verimli kullanımı. Yeni bir lüks araç üretmek, önemli miktarda enerji ve kaynak gerektirir. İkinci el araç satın almak, bu kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olur. Zira bir aracın ömrünü uzatmak, yeni bir araç üretimine bağlı karbon ayak izini ve çevresel etkiyi azaltır.

Diğer bir konu ise atık azaltımı. Araçların daha uzun süre kullanılması, atık miktarını azaltır. Özellikle lüks araçlar, yüksek kaliteli malzemeler ve uzun ömürlü bileşenler kullanılarak üretildiklerinden, uzun vadede daha dayanıklı olabilirler. Bu durum, araçların atık haline gelme süresini uzatarak çevreye olan etkilerini minimize eder. Çoğumuzun sevdiği klasik araçlara baktığımızda bunların çoğu lüks araç segmentlerinden çıkıp klasikleştiriliyorlar.

Son olarak da ekonomik sürdürülebilirlik konusu var. İkinci el lüks araç piyasası, daha geniş bir müşteri kitlesine hitap eder. Yeni bir lüks aracın maliyeti, birçok tüketici için erişilemez olabilirken, ikinci el araçlar daha az da olsa daha uygun fiyatlarla sunulur. Bu sayede daha niş ve dar bir kesim için üretilen bir ürünü 2. el sayesinde biraz daha genişletilmiş bir kitleye sunabiliyorsunuz.