Özgür Adıgozel, 2024’ün En İyi Strateji Danışmanı Seçildi

Dünyanın önde gelen danışmanlık yayınlarından biri olan The Consulting Report, 2024 yılının En İyi 25 Strateji Danışmanı ve Lideri listesini açıkladı. Bu prestijli listede, Boston Consulting Group (BCG) Yönetici Direktörü ve Kıdemli Ortağı Özgür Adıgozel, sağlık sektöründeki dönüşüm projelerine liderlik eden çalışmalarıyla ilk sırada yer aldı.

The Consulting Report, her yıl belirlediği listede, sektörleri dönüştüren, ekonomik büyümeye katkıda bulunan ve küresel ölçekte fark yaratan isimleri öne çıkarıyor. BCG’nin Şikago ofisinde görev yapan ve özellikle sağlık ve strateji alanlarındaki uzmanlığı ile tanınan Özgür Adıgozel, The Consulting Report’un 18 Kasım’da yayınladığı "2024’ün En İyi 25 Strateji Danışmanı ve Lideri” listesinde yer alan tek Türk isim oldu.

Özgür Adıgozel, sağlık sektöründe büyüme stratejileri geliştirme, dijital transformasyon ve operasyonel verimliliği artırma konularındaki öncü çalışmalarıyla tanınıyor. Adıgozel’in çalışmaları, yalnızca iş dünyasında değil, aynı zamanda toplum sağlığı ve refahı üzerinde de geniş kapsamlı etkiler yaratarak sektörel dönüşüme katkıda bulunuyor. İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği eğitimi ardından Michigan Üniversitesi’nde MBA’ini tamamlayan Adıgozel, daha önce McKinsey & Company, Procter & Gamble gibi firmalarda görev aldı.