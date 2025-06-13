AJet İran, Irak, Suriye ve Ürdün yolcularına ilave haklar tanıdı

AJet, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından uçuşlarını etkileyen gelişmeler üzerine İran, Irak, Suriye ve Ürdün seferlerinde biletleri olan yolculara ilave haklar tanımlandığını bildirdi.

13.06.2025 17:27:510
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AJet İran, Irak, Suriye ve Ürdün yolcularına ilave haklar tanıdı

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, bugün ve 20 Haziran tarihleri arasında söz konusu ülkelere biletleri olan yolcuların rezervasyon değişikliği, iade talepleri ve bilet süresinin uzatılmasına yönelik talepleri, ücretsiz yapılacak.

Bilet değişiklik ve iptal işlemleri, "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek.

İlave haklarla ilgili ayrıntılara, "https://ajet.com/tr/medya/basin-ve-duyurular/orta-dogu-seferlerimizi-etkileyen-olaylar-nedeniyle-yolculara-verilen-ilave-haklar" bağlantısından ulaşılabilecek.

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