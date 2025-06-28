Döngüsel moda: Atık kumaştan giysi askısına

Polyamid bazlı mayo kumaşlarının kesim atıklarını özel bir üretim süreciyle giysi askısına dönüştüren proses hem atık miktarını azaltıyor hem de kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

Moda endüstrisinin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olan atık yönetimi, Koton’un yenilikçi projesiyle yeni bir boyut kazandı. Proje kapsamında, üretim sırasında ortaya çıkan kumaş kesim atıkları, özel bir süreçten geçerek elbise askısına dönüştürülüyor. Bu yaklaşım ile atık azaltımı sağlanırken aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılması yönünde önemli bir adım atılıyor.

Kumaşların kesim atıkları ile yapılan AR-GE çalışmaları sonucunda yaklaşık 1 ton atık kumaş plastik granül haline dönüştürüldü. Elde edilen granüller, askı üretim sürecinde kullanılarak 15 bin adetten fazla askı elde edildi. 2024 Kasım ayından itibaren 87 Koton mağazasında Şahika Ercümen x Koton Suya Saygı koleksiyonunda kullanılan askılar, markanın döngüsel ekonomi vizyonunu müşterisiyle buluşturuyor.

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, “Bu proje, yalnızca çevresel etkilerimizi azaltan bir geri dönüşüm örneği değil; aynı zamanda Koton’un sürdürülebilir moda anlayışının, üretimden vitrine kadar tüm süreçlere entegre edilmesi anlamına geliyor. Bu yeni nesil askılar mevcut askılarla eşdeğer. Ayrıca ömürlerini tamamlamaları durumunda yeniden geri dönüşüme alınabiliyor. Bu proje ile mayo üretiminden gelen kalan yaklaşık 1 ton fire kumaşın çevreye atılmasını engellemiş olduk” dedi.

Yılmaz; “Amacımız hem moda sektöründe hem de toplum genelinde sürdürülebilirliğe dair farkındalığı artırmak, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi bu dönüşüme ortak etmek. En önemlisi de mümkün olan her noktada sürdürülebilir aksiyonlar almayı bir davranış olarak benimsemek. Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza, sürdürülebilirliğin soyut bir kavram değil, somut bir üründe yaşamımızın bir parçasına dönüşebildiğini gösteriyoruz. Sürdürülebilirlik bizim iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası. 2020 yılında ‘Yaşama Saygı’ manifestomuzu yayınlayarak bu alanda önemli adımlar attık. Moda dünyasında sürdürülebilir dönüşümün bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” diye konuştu.



