Avrupa ve Kanada’da yapılanmasını hızlandırdı

2007 yılında başlayan pazar araştırmalarının ardından 2009 yılında Hollanda’nın Eindhoven şehrinde kurulan ve bugün birçok ülkede faaliyetleri olan EG Group, Fransa’daki showroomunun inşaatını tamamladı.

Halen EG Veranda, EG Kozijnen, EG Glas, EG Zonwering ve EG Exclusive markalarıyla Avrupa ve Kanada’da yaygın bir şekilde faaliyet gösterdiklerini, ayrıca kardeş firma GlazenschuifwandXL ile de tüm pazarlarda güçlü bir konumda bulunduklarını belirten EG Veranda CEO’su Engin Güngör, Türkiye’deki yatırımların da devam ettiğini vurguladı.

Şu anda öncelikli Avrupa’daki yapılanmaya hız verdiklerini dile getiren Güngör, Avrupa pazarında sürdürülebilir bir büyüme hedeflediklerinin altını çizdi. Güngör, “Eindhovendaki merkez üretim tesislerini 13.000 m2 alanda tek bir çatı altına toplayıp, üretim kapasitemizi artırmak için ön anlaşmamızı yapmış bulunmaktayız. Hedefimiz 2026 yılının ilk ayında yeni fabrikamızda üretime başlamak. Ürünlerimiz Avrupa genelinde geniş bir müşteri kitlesine ulaşıyor. Özellikle Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, Macaristan, Polonya, Avusturya ve Bulgaristan gibi ülkelerde satışlarımız çok yoğun. Lojistik süreçlerimizi daha verimli hale getirebilmek için Hollanda’da Eindhoven ve Zuidwolde şehirlerinde toptan satış merkezlerimiz; Rijswijk, Venlo, Zuidwolde ve Eindhoven şehirlerinde ise showroomlarımız bulunuyor. Almanya’da Ahlen, Hamburg ve Mannheim şehirlerinde üretim ve showroom faaliyetlerimiz devam ediyor. Fransa pazarında da ciddi bir büyüme içine girdik. Orada showroomumuzun inşaatı tamamlandı. Yakında açılışını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Kanada’da da aktif durumdayız. Bu ülkede Montreal’de üretim yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri Toronto’daki showroomumuz kanalıyla piyasaya sunuyoruz” dedi.

ALÜMİNYUMU TÜRKİYE’DEN TEDARİK EDİYOR

Sadece Eindhoven’daki merkezde 65 kişilik bir ekibe sahip olduklarını ifade eden Güngör, EG Group çatısı altında ise 150 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Alüminyum profilleri ve cam ürünlerini Türkiye’den tedarik ettiklerini hatırlatan Güngör, Eindhoven şehrindeki merkezde hem B2B hem de B2C müşterileri için ölçülendirme ve son kesim işlemlerinin titizlikle yapıldığını vurguladı.

İnovasyona büyük önem verdiklerine işaret eden Güngör, şöyle devam etti: “Mevcut pazarlarımızı daha derinlemesine analiz ederek yenilikçi yaklaşımlar geliştiriyoruz. Pandemi dönemindeki yoğun talep, dış mekân ürünlerinin ne kadar stratejik olduğunu gösterdi. Yeni pazarlara giriş konusunda planlarımız olsa da, şu anda ana hedefimiz mevcut pazarlardaki altyapımızı daha da güçlendirmek. Alüminyum profillerimizin kalitesine yüzde 100 güveniyoruz. Müşteri memnuniyeti konusunda sınır tanımıyoruz. En büyük farkımız; çözüm odaklı yaklaşımımız ve müşterilerimizle kurduğumuz güvene dayalı ilişkidir. Ayrıca Avrupa’da yaşayan Türk esnaf kültürünü modern işletme anlayışıyla birleştiren bir yapıya sahibiz. Bu yaklaşım, bizi birçok rakibimizden ayıran önemli bir unsur.”

“SEKTÖRDE DARALMA YOK”

Avrupa başta olmak üzere genel olarak dünya pazarlarındaki son gelişmelere de değinen Güngör, “Pandemi döneminde dış mekân yaşam alanlarına yönelik ürünlerimize olan talep ciddi şekilde artmıştı. Bu artış, pandemi sonrasında da belli oranda devam etti. Elbette Avrupa genelindeki ekonomik durgunluk bazı pazarlarda etkisini göstermekte. Özellikle Almanya gibi büyük pazarlarda tüketiciler daha temkinli hareket ediyor. Ancak sektörümüz henüz ciddi bir daralma ile karşı karşıya değil. ABD’nin çeşitli ülkelere getirdiği ek gümrük vergileri bize ve piyasamıza henüz yansımadı. Bu gelişmelerin sektöre doğrudan bir olumsuz etkisi yok. Hatta Çin ile olan bazı ticari bağlantılarımız hâlâ devam etmekte. Ayrıca Kanada’da da aktif faaliyetlerimiz olduğu için küresel ekonomik dengelerdeki değişimler şu aşamada bizim için ciddi bir risk oluşturmuyor” diye konuştu.