Özka Lastik'ten 50 milyon dolarlık GES yatırımı

Üretimde ihtiyaç duyulan enerjinin tamamını GES yatırımından karşılayacak olan Özka, yeşil yolculuk serüveninde ayrıca % 55 sürdürülebilir malzemeden üretilen lastik AGROLOX – S ile çevreci kimliğinin altını çizerken, lavanta kokulu lastik AGRIGOR20 NTR ve yüksek verimliliğe odaklanan VF teknolojisi ile inovasyon alanında da çalışmalar yapıyor.

Üretimden ürüne kadar tüm aşamalarda sürdürülebilirlik yaklaşımlarını benimseyen, doğal kaynakları koruma ve daha iyi bir gelecek için çıktığı yeşil yolculukta güneşin gücünden faydalanan Özka Lastik, GES yatırımını hayata geçirdi. Bugüne kadar sıfır atığa yönelik çalışmalar ve karbondioksit salımını azaltan adımlarla çevreci kimliğini gözler önüne seren, sürdürülebilirlik alanında sayısız proje yürüten Özka Lastik’in, yenilenebilir enerji alanındaki en büyük hamlesi GES yatırımı oldu. Kocaeli’nde 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı fabrikada üretim gerçekleştiren Özka Lastik, GES projesi için toplamda 50 milyon dolarlık yatırım yaptı. Ayrıca 136 MW’lık depolamalı RES ve GES lisansına sahip olan şirket, 2028’e kadar bu kapasitenin tamamını devreye alarak temiz enerji yatırımlarına devam etmeyi planlıyor.

Özka, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon salımını %60 önlemeyi hedefliyor. Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 873.770 m2 alanda kurulan 105.612 adet panel ile yılda 100.879.649 kWh güç elde edecek olan Özka Lastik’in tükettiği enerji miktarı yıllık 71.000.000 kWh. Özka bu yatırımıyla 49.632 ton karbon salımını önleyecek; 120.761 adet ağacı kurtararak, ortalama 12 hektar alana yayılan ve günde 360 bin kişiye oksijen üreten dev bir ormanı doğaya kazandırmış olacak. Proje ayrıca yaklaşık 40 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen bir üretim gerçekleştirecek. Kendi sektöründeki en büyük markaların hayata geçirdiği GES projelerinin yaklaşık 3 katı büyüklüğündeki Özka GES, sektörüne büyük bir örnek oldu. Bugüne kadar gerçekleştirdiği çevre ve sürdürülebilirlik projeleri ile yaklaşık 7.000 ton karbon salımını önleyen Özka, 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji yatırımlarıyla karbon salımını %60 önlemeyi hedefliyor. Diğer yandan 2030 yılına kadar fosil yakıt kullanımını sıfırlamayı planlayan Özka, elektrik gücünden buhar üretmek gibi yeni projelerini de planlarına ekledi.

Özka Lastik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Arif Kanık, “Bugüne dek üretimden, yönetim ve AR-GE süreçlerine kadar her aşamada karbon salımını engelleyecek çevre duyarlılığı yüksek birçok proje yürüttük. Yenilenebilir enerji alanında yaptığımız Şanlıurfa’daki GES yatırımımız, Özka’nın insan ve doğa odaklı üretim vizyonunun en büyük çıktısı oldu. Fabrikamızın harcadığı tüm elektriği artık kendimiz üreterek büyük bir maliyet avantajı da sağlamayı hedefliyoruz. Üretimde kendi enerjimizi kullanmanın yanı sıra Türkiye’nin sürdürülebilir enerji kapasitesini artırma vizyonuyla ilerliyoruz. Kanık Global Enerji çatısı altında elimizde 136 MW’lık depolamalı RES ve GES lisansı mevcut, 2028’e kadar bu kapasitenin tamamını devreye alacağız. Sonrasında kapasite artırarak yeni RES ve GES projelerini hayata geçirmeyi planlıyoruz. 2024 yılında da bu hedefe yönelik aksiyonları almaya başlayacağız. Türkiye’nin elinde bulundurduğu güçlü enerji kaynaklarını kullanması; Türkiye ekonomisinin enerjide dışa bağımlılığının azaltılması, sanayide enerji maliyetlerinin azaltılarak ihracatta rekabetçi olunması ve daha temiz bir gelecek için son derece önemli. Sanayi ve ihracat odaklı şirketler için sürdürülebilir ve çevreci üretim ve yatırım politikaları karbon vergileri açısından da önem taşıyor.” dedi.

“Yaklaşık 40 kişinin görev aldığı, bu yıl 3 milyon euroluk ek yatırımla 1.000 m2’lik alana taşınacak olan ve sektör için önemli teknolojilerin hayata geçtiği Ar-Ge Merkezi’nin en önemli amaçlarından biri geliştirilen ürünlerin çevreye olan etkisini minimize etmek, karbon salımını önlemek.” diyen Mehmet Arif Kanık, “Kullanılan kimyasallar REACH tüzüğüne uygun seçilirken, yeni ürün tasarımı proses esnasında minimum atık çıkartacak şekilde gerçekleşiyor. Güçlü ve sağlam karkas tasarımı ile ürünün orijinal ömründen sonra birden çok kez kaplanmasını ve tekrar kullanılmasını sağlıyoruz. Böylelikle doğal kaynak kullanımını minimuma indiriyoruz. Yasal zorunluluk olmamasına rağmen 2007’den beri ISO 14001 belgesine sahibiz. Diğer yandan tasarladığımız ve ürettiğimiz radyal lastiklerimizin sunduğu yüksek performans ve yakıt tasarrufu, enerji tüketimi ve sürdürülebilirlik konusunda önemli katkılar sağlıyor. Birçok lastik üreticisinden farklı olarak tehlikesiz atık geri dönüşüm lisansına da sahibiz. Proses esnasında ortaya çıkan kauçuk kökenli hurdalar proseste tekrar değerlendiriliyor.” diye konuştu.

Özka, Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında

Geçtiğimiz günlerde ISO 500 listesinde Türkiye’nin en büyük 500 sanayi şirketi arasında 355. sıraya yerleşen Özka Lastik, sektöründe 30 yılı aşan deneyim ve her geçen yıl büyüyen satış & dağıtım ağı ile tüm dünyada büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz yılı 5 milyar TL’ye yaklaşan ciro ile kapatan Özka Lastik, Türkiye değişim pazarında zirai ve iş makinesi lastikleri sektöründe %40 pazar payına sahip. Yeni yatırımlar ve yeni ürün kategorilerini de devreye alan Özka’nın, 2024 sonunda yaklaşık 8 Milyar TL ciro beklentisi var. Toplam ihracat cirosunun yaklaşık %50’sini Avrupa’dan elde eden Özka’nın 2023 yılı sonu ihracatı 100 milyon dolar olarak gerçekleşti. Markanın 2024 yılı sonu ihracat ciro hedefi ise 125 milyon dolar... Özka, üretiminin yaklaşık %70’ini ihraç ediyor ve toplam ihracat gelirinin yaklaşık %50’sini Avrupa pazarından elde ediyor.

Özka Lastik, 1500 kişilik istihdamıyla Kocaeli’nde 200.000 m2’lik alanda 3 ayrı fabrikada günlük 220 ton, yılda yaklaşık 1,5 milyon adet üretim gerçekleştirerek Türkiye ekonomisinde güçlü bir yer ediniyor. Zirai lastik kategorisinde radyal traktör, traktör arka, traktör ön, biçerdöver, bahçe-tarla ekipman, ormancılık, römork, radyal römork; endüstriyel lastik kategorilerinde ise radyal hafriyat, endüstriyel hafriyat, forklift ve yol yapım makineleri ürün gruplarında geniş ürün yelpazesi sunuyor. Özka; Brezilya, Meksika gibi ülkelerle Amerika pazarının yanı sıra özellikle tarımda teknoloji kullanımıyla öne çıkan Avrupa’da güçlü büyümesini sürdürüyor.