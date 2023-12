PanPan Un, perakende pazarına girdi

Türkiye’nin en büyük un üretici ve ihracatçılarından Doruk Un, ‘PanPan Un’ markası ile perakende sektörüne güçlü bir giriş yapıyor. PanPan Un online kanallar ve tüm büyük marketler dahil olmak üzere güçlü bir penetrasyon oluşturarak, paketli un pazarında Türkiye’nin öncü ve lider markası olmayı hedefliyor. ‘Her lezzetin unu ayrı’ sloganı ile zengin buğday karışımları ve özel harmanlama reçeteleriyle hazırlanan paketler 1 kg, 2 kg ve 5 kg’lık ambalajlarıyla mutfaklarda yerini alıyor. PanPan Un, pazarlama yatırımları ile 5 yıl içinde Türkiye’nin en büyük 3 paketli un markasından biri olmayı amaçlıyor. Marka; tam buğday, sade kek, baklava-börek ve çok amaçlı buğday unu olmak üzere 4 farklı ürün grubuna eklemek üzere glutensiz un veTürkiye’de ilk defa beyaz unun lezzetini, buğdayın sağlık ve besleyiciliğini bir arada sunacak olan “Sağlıklı Un Kategorisi” için de çalışmalarını sürdürüyor

‘PanPan Un’ Tüketici Pazarında Lider Markalardan Biri Olma Hedefinde

Türkiye’nin en büyük buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından Doruk Un, sorumlu üretim prensipleri çerçevesinde en doğal hammaddeler ve doğa dostu süreçler ile yenilikçi ürünler üreterek, tüketicilerin sağlıklı beslenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. PanPan Un ile tüketici pazarına giren marka, gücünü artırmayı ve sektörün lider markalarından biri olmayı hedefliyor. Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap ‘Doruk Un olarak gerek ihracat pazarlarında gerek iç pazarlarda üretimimiz ve üretim teknolojilerimiz ile nitelikli un üretimini artırmak için geliştirdiğimiz sertifikalı tohum yatırımlarımızla ‘tarladan sofraya’ uzanan değer zinciri yaklaşımı ile sektörde her alanda varlık gösteriyoruz. Perakende un pazarında tüketici davranışlarını değiştirmeye odaklandığımız kullanım amacına özel paketli un çeşitlerimizle ciddi bir büyüme hedefliyoruz. Eskiden un fırınlardan daha sonraki yıllarda paketli beyaz un olarak marketlerden alınır ve her beyaz un, her lezzet için kullanılırdı. Şimdi artık paketli un pazarında ‘Her Lezzetin PanPan Un’u ayrı’ diyerek kullanım amacına ve lezzete uygun yeni bir dönem başlatıyoruz. PanPan paketli un kategorisi için yapacağımız pazarlama yatırımları ve yenilikçi ürün lansmanları ile 5 yıl içinde yıllık 50.000 tondan fazla tonaja ulaşarak Türkiye’nin en büyük 3 paketli un markasından biri haline gelmeyi hedefliyoruz.’ Dedi.

Doruk Un, yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi, 60 bin ton buğday kapasitesi, 20 bin m2 ileri teknoloji tesisi, her geçen yıl genişleyen satış & dağıtım ağı ile Türkiye ekonomisinde güçlü bir yer ediniyor. Müşteri ve talep odaklı hizmet-ürün yaklaşımı ile hareket eden, pazar ve müşteri beklentilerine göre farklı nitelik ve kalitelerde ürün çeşitleri geliştiren marka, yıllara dayalı tecrübesini ve kullanım amacına uygun un üretiminden edindiği birikimi, PanPan Un’da birleştiriyor.

Özel Üretim Teknolojisi ile Buğdayın Tüm Besleyiciliği ve Lezzeti Korunuyor

Doruk Un, kendi buğdayını geliştiren tek un üreticisi olarak öne çıkıyor. Özel tamtane teknolojisi ile buğday tanesini %97 oranında öğüterek buğdayın tüm besleyiciliğini ve lezzetini muhafaza ediyor. Unlar, hamur işleri için özel üretilen özel amaçlı buğday unu ve tam buğday unu olarak, kullanım amaçlarına uygun ayrılıyor. Tüketiciler farklı buğdaylardan üretilen özel un çeşitleri, zengin buğday karışımları ve özel harmanlama reçetesi ile lezzette fark yaratıyor.

İhtiyaca ve Kullanım Amacına Uygun Özel Un Çeşitleri

Unun uzmanlık gerektirdiğini, lezzet sırrının kullanım amacına uygun ürün seçimi olduğunu ve kullanılan doğru unla herkesin doğru lezzete ulaşacağını belirten PanPan Un, Türkiye’nin en hamarat unu olmaya aday. Marka, evsel kullanımdan fırın ve restoranlara, otellerden baklavacı ve pastanelere kadar geniş bir skalada ihtiyaca ve kullanım amacına uygun özel ürünler geliştiriyor. PanPan Un’un, tam buğday, çok amaçlı, sade kek, özel amaçlı baklava-börek ve özel amaçlı buğday unu olmak üzere 4 farklı ürün grubu kullanım amaçlarına uygun olarak ayrılıyor. Marka, her bir PanPan paketinde başka tatlar yakalamak ve lezzette fark yaratmak için ‘evde lezzet uzmanı şimdi sizsiniz’ diyor. PanPan Un, Türkiye’de ilk defa beyaz unun lezzetini, buğdayın sağlık ve besleyiciliğini bir arada sunacak olan “Sağlıklı Un Kategorisi” için de çalışmalarını sürdürüyor. PanPan Un, 1 kg, 2 kg ve 5 kg’lık özel ve şık ambalaj alternatifleriyle evlerin her ihtiyacına uygun, yüksek nitelikli ve lezzetli un seçenekleri sunuyor. Ayrıca doğanın geleceğine de önem veren marka, tüm PanPan ambalajlarında FSC belgeli, yani yalnızca endüstriyel amaçla yetiştirilmiş ağaçlardan üretilen kağıt hammaddesi kullanarak doğa dostu üretim vizyonuyla sürdürülebilir geleceğe destek oluyor.

Türkiye’de Yılda 8 Milyon Ton Un Tüketiliyor, Tüketiciler 5,4 Kez Un Satın Alıyor

Buğdayın ana vatanı Türkiye, dünyanın en büyük un ve unlu mamuller üreticisi. Sektör yıllık 30 milyon ton un üretimi kapasitesinin % 50’sini kullanılabiliyor. Yıllık 3 milyon ton ihracat rakamıyla dünyanın en çok un ihracatı yapan ülkesi konumunda. İç piyasa tüketimi yıllık 8 milyon ton, bunun %69’u fırın, %19 endüstriyel, %6 Horeca ve %6’lık kısmını tüketici pazarı oluşturuyor. Türkiye’nin buğday ve buğday bazlı ürünler alanında en büyük üç markasından biri olan Doruk Un, 41 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatın yanı sıra uzun yıllardır Türkiye’nin en büyük endüstriyel unlu mamuller üreticilerinin tercihi olan PanPan markası ile şimdi de perakende un pazarını domine etmeye hazırlanıyor. Türkiye’de tüketici pazarı, toplam pazarın %6’sını oluşturuyor. Paketli un hanelerin %88’ine giriyor. Tüketiciler yılda 5,4 kez paketli un satın alıyor ve tek seferde ortalama 4 kg un satın alınıyor. Türkiye’ye oranla Avrupa da un ve tahıl işlemede önde gelen gıda endüstrislerinden biri. Avrupa’da yılda yaklaşık 45 milyon ton buğday ve çavdarın yanı sıra 2 milyon ton yulaf işleniyor. Yıllık bazda yaklaşık 35 milyon ton un elde ediliyor.

Doruk Un Genel Müdür Yardımcısı Ozan Türk ‘Pazar henüz doymamış ve özellikle yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünler için fırsatlar barındırıyor. Ciddi potansiyeli olan pazarda perakende yatırımlarımız ve markamızla hızlı bir büyüme hedefliyoruz. 5 yıllık projeksiyonda toplam üretimimizin yaklaşık %20’sini paketli un ve perakende pazarı oluşturacak. Paketli un çeşitlerimizle ihracat tarafında da büyüme hedefliyoruz‘ dedi.