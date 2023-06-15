Param, Univera ve Univis’i bünyesine kattı

Fintek sektörü oyuncularından Param, büyüme yolculuğuna devam ediyor. Yenilikçi yazılım çözümlerinin mimarı Univera ve bağlı iştiraki Univis'i bünyesine katan Param, bu sayede finansal teknoloji alanındaki farklı çözümleriyle ekosistemini büyütecek.

Yeni dönemde Param bünyesinde yer alan Finrota ve Kredim markalarıyla Univera arasında yeni işbirliği fırsatları doğacak. Bu sayede şirketlerin ihtiyaçlarına uçtan uca çözümler sunulurken, bu süreç Param’ın çatısı altında yeteneklerin ve uzmanlıkların artmasını ve güçlenmesini sağlayacak.

Univera'nın geniş ürün gamı Param'ın finansal teknolojisi ile buluşurken, Univera'daki; distribütör, bayi, alt bayi gibi müşteriler arasındaki akışlara da Param'ın ödeme sistemleri entegre edilecek. Bununla birlikte Kredim’in yetenekleri ile bütünleşik finans altyapısı sunulacak. Univera aynı zamanda müşteri ve ürün portföyü ile Param'ın Avrupa açılımına da destek verecek.

Dünyada hızla büyüyen ve büyük bir akım haline gelen “Şimdi Al, Sonra Öde” modelini Türkiye’yle tanıştıran Param bünyesindeki Kredim Univera'daki bayi ağına nakit çözümlerinin sunulmasını sağlarken, Finrota ise online tahsilat ve açık bankacılık uzmanlığı ile değer katacak.

Param Kurucu ve CEO'su Emin Can Yılmaz: “Sektördeki lider konumumuzu devam ettiriyoruz”

Param’ın, Univera ve Univis’i bünyesine katması hakkında görüşlerini paylaşan Param Kurucu ve CEO'su Emin Can Yılmaz, "'Herkes için her yerde hayatı finansal teknolojilerle kolaylaştırmak' vizyonumuz ile kurumsal ve bireysel kullanıcılarımıza çözümler sunarken, sektördeki lider konumumuzu devam ettiriyoruz. 2022 yılında; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), CEECAT Capital, Alpha Associates ve Revo Capital’den 217 milyon dolar değerleme üzerinden yatırım alarak sektörün en değerli finteki haline geldik. Kullanıcı sayımız 2022 yılında 5 milyona, kart sayımız 7 milyona, Param ile yapılan harcama tutarı ise 9,2 milyar TL'ye ulaştı. 2023'ün ilk çeyreğini, faaliyet alanlarımızda gerçekleştirdiğimiz büyüme rekorlarıyla geride bırakırken, yılın devamında da önemli başarılara imza atarak ilerliyoruz.

Türkiye’nin lider sanal POS çözümü ParamPOS'un mayıs ayındaki işlem hacmi, nisan ayına oranla yüzde 34'lük bir artışla 10 milyar TL'yi aştı. Rekor seviyedeki bu artışla; geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 380 büyüme oranını yakalarken, toplam pazar payımızı da yüzde 30'un üzerine çıkardık. Finansal alanda hayata geçirdiğimiz ileri teknolojilerimizle, Türkiye'nin yanı sıra hedeflediğimiz Avrupa ülkelerinde de yatırımlar yaparak varlık gösteriyoruz. Büyüme yolculuğumuz doğrultusunda, yenilikçi yazılım çözümleri geliştiren Univera ve iştirak şirketi Univis'i bünyemize kattık. Param ve Univera'nın önemli bir sinerji yakalayarak sektörün diğer güçlü oyuncuları ile gerek ulusal gerek uluslararası pazarlarda daha etkin rekabet edeceğine inanıyoruz.

Univera, Param'ın uzmanlık alanı olan finansal teknolojilerden yararlanarak müşterilerine uçtan uca ekonomik ve bütünleşik hizmetler sağlayabilecek. Teknoloji gücümüz, uzman ekibimiz, AR-GE birikimlerimiz çerçevesinde ürün ve hizmetler geliştirerek, fark yaratan yeniliklere imza atacağız. Türkiye'nin ekonomisine katkı sağlayan güçlü sektör oyuncularını Param'ın gömülü finans çözümleri ile tanıştırarak hali hazırda yaratılan ticaret hacmini daha kolay tahsilat yönetimi, alternatif gelir kaynakları, daha yüksek sipariş yakalayabilme olanakları ile daha da büyüteceğiz. Param; yatırım yapmaya, ekonomiye ve istihdama katkıda bulunmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Univera’nın, Param Grubu’nun çatısı altına girmesi hakkında konuşan Univera Genel Müdürü Merthan Kaleli; birleşme ile gerek ulusal gerek uluslararası pazarlarda daha etkin rekabet edebilir hale geleceklerini belirtti. Univera'nın; müşterilerine sağladığı uçtan uca bütünleşik satış, servis ve lojistik dijital dönüşüm hizmetlerini, Param'ın uzmanlık alanı olan finansal teknolojiler ile birleştirerek finansal kredi ve ödeme avantajları sağlayacağını vurguladı. FMCG sektöründe satış ve lojistik yazılımlarında sektör lideri olduklarını vurgulayan Merthan Kaleli tüm müşterilerini, iş ortaklarını ve çalışanlarını Univera ve Univis markalarını daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacak bu heyecan verici gelişmeye ortak olmaya davet etti.