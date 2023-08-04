Peakup, unicorn olma hedefine koşuyor

Röportaj: Özlem Aydın Ayvacı / oaydin@capital.com.tr

Bulut bilişim firması olarak hayata geçen, İstanbul’daki merkez ofisinin yanına kısa zamanda Londra ve Dubai yapılanmalarını da ekleyerek küresel kimlik kazanan PEAKUP, sektördeki iddiasını, Türkiye’nin yeni unicorn’u olarak devam ettirmeyi amaçlıyor.

Teknoloji ihracatı konusunda ülkemizin önemli oyuncularından biri olan PEAKUP, son olarak Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Türk markalarının global yolculuğunu destekleyen TURQUALITY Programı'nın bilişim alanındaki programı olan E-Turquality'e (Bilişimin Yıldızları) kabul edilen 16 teknoloji şirketi arasına adını yazdırdı. E-Turquality programına kabul edilerek, unicorn olma yolunda önemli bir aşamayı daha geride bıraktıklarını belirten PEAKUP CEO’su Ahmet Toprakçı ile PEAKUP’ın kuruluş hikayesini ve hedeflerini konuştuk.

PEAKUP’ın kuruluş öyküsünü ve yükselen başarı grafiğinin dinamiklerini anlatır mısınız?

Türkiye'nin ilk bulut teknolojileri odaklı bilişim şirketi olan PEAKUP, 2012 yılında İstanbul’da kuruldu. O günlerde bulut teknolojilerinin giderek önem kazanacağını ve şirketlerin bu konudaki ihtiyaçlarının artacağını, özellikle B2B alanında büyük bir ihtiyacın doğacağını öngörmüştük. Ancak bulut alanında çalışacak kişi bulmak da epey güçtü. Sektördeki bu açığı kapatmak ve global hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere PEAKUP’ı kurduk. Bugün merkezimiz İstanbul’da bulunuyor. Bunun dışında Londra ve Dubai’de de yapılanmalarımız var. Alanında uzman 100 kişiyi aşkın ekibimizle, uluslararası markaların kullandığı ürünlerimiz ve bulut konusunda özel teknik uzmanlık gerektiren danışmanlık hizmetlerimizle sektörün genelinden ayrışan bir noktada olduğumuza inanıyoruz.

Önümüzdeki döneme ilişkin hedefleriniz neler? Belirlediğiniz hedef pazarlarınızdan bahsedebilir misiniz?

PEAKUP olarak, global pazardaki etkinliğimizi artırmayı hedefliyoruz. Hem ürünlerimiz hem de hizmetlerimizle global bir marka haline gelmek istiyoruz. Son olarak faaliyete geçen Dubai ofisimizle ürün ve servislerimizi bölgeye taşıyarak; Katar, Suudi Arabistan dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika bölgesinde hizmet vermeyi planlıyoruz. Aynı zamanda ABD ve Asya pazarına açılmak da planlarımız arasında önemli yer tutuyor. Globalleşme hedeflerimiz arasında, ihracatımızı artırmak, toplam gelirimizin büyük kısmını yurt dışı pazarlardan getirmek bulunuyor.

PEAKUP unicorn olma yolculuğunun neresinde?

Türkiye’nin teknoloji ihracatı konusunda önemli oyuncularından biriyiz ve unicorn olma yolunda ilerliyoruz. Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve Türk markalarının global yolculuğunu destekleyen TURQUALITY Programı'nın bilişim alanındaki programı olan E-Turquality'e (Bilişimin Yıldızları) kabul edilen 16 teknoloji şirketinden biri olduk. E-Turquality, Türkiye’nin bilişim ve alt sektörlerinin geliştirilmesi, inovasyonun teşvik edilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilecek bölgesel ve küresel unicorn’ların oluşturulması amacıyla yürütülüyor. E-Turquality programına katılarak, unicorn olma yolunda önemli bir aşamayı daha geçtik. Muhtemelen önümüzdeki birkaç yıl içinde Unicorn olarak anılacağız.

Ürün, hizmet ve yeni yatırım planlarınız hakkında bilgi verir misiniz?

İşletmelerin farklı ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirdiğimiz Passgate, Velocity, SIGNandGo ve NOA ile öne çıkıyoruz. PassGate, bilgi teknolojilerine gelen parola sıfırlama taleplerinin 7/24 karşılanması için harcanılan zamanın önüne geçen, böylece BT personelinin üzerindeki iş yükünü azaltan bir ürün. Çalışanların AD, SAP, AS/400, Oracle gibi üçüncü parti uygulamalar üzerindeki parolalarını unuttuklarında bilgi işlem departmanlarına gitmeden parolalarını kendi kendilerine sıfırlayabilmelerini mümkün kılıyor. Passgate ile bu yıl BAE/Dubai’de gerçekleştirilen GISEC Fuarına PassGate ile katıldık ve ürünümüz yoğun bir ilgiyle karşılaştı.

SIGNandGo ürünümüz ise işletmelerin kurumsal e-posta imza yönetimini merkezi şekilde yapmasını sağlıyor. İmzalara daha profesyonel bir görünüm kazandırıyor, çalışanların imzası her zaman güncel kalıyor ve mükemmel bir tasarıma sahip oluyor. Böylece İK departmanlarının işini kolaylaştırırken, aynı zamanda pazarlama açısından kullanılmayan bir kanal olan e-posta imzaları, Sign&Go’nun istenen çalışanlara ekleyebildiği otomatik reklam içerikleri ile firmaların satışlarını artırıyor.

Velocity, şirketlerin daha çok insan kaynakları tarafında kullanmayı tercih ettiği, maaş bordrolarını görmek, şirkete özel formlara ve kurumsal hafızaya erişmek, kurum genelindeki gelişmelerden haberdar olmak, kuruma yeni katılanların bilgileri gibi markaya aidiyetliği artıran bir portal çözümü.

NOA Platformu ise ofis, mağaza gibi ticari alanların, tüketim ve enerji optimizasyonu konularında farklı bir pencere açıyor. Tüm bu yönetilen alanların, ön yatırım maaliyeti olmaksızın uzaktan iklimlendirme ve aydınlatmasının yönetilmesini aynı zamanda dijitalleştirilip raporlanabilmesini mümkün kılıyor.

Önümüzdeki dönemde dört ana ürünümüz çevresinde çeşitli yatırımlar gerçekleştirme planlarımız bulunuyor.

İnsan kaynağına yatırım da 2023 bütçesinde en önemli kalemlerimizden biri. Elbette bu yatırım; Ar-Ge faaliyetleri, uluslararası pazarlar için kanal yapısı ve dijital pazarlama ile desteklenecek. Bu yatırımlarımızla, müşterilerimize daha iyi hizmet sunmayı, ürünlerimizi geliştirmeyi ve pazar payımızı artırmayı amaçlıyoruz.