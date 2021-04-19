Pegasus eurobond ihracı için iki kuruma yetki verdi

Pegasus Hava Taşımacılığı, planladığı yurt dışı borçlanma aracı ihracı için Goldman Sachs International ve Merrill Lynch International'ı yetkilendirdiğini açıkladı.

19.04.2021 14:22:000
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Pegasus eurobond ihracı için iki kuruma yetki verdi

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, bugünden itibaren şirket üst düzey yöneticilerinin, yurt dışında yerleşik potansiyel yatırımcılar ile çevrimiçi organize edilecek bir dizi yatırımcı toplantısına katılmasının planlandığı belirtildi.

Tahvil ihracına ilişkin nihai karar, ihraç tutarı ve koşulları, söz konusu toplantıları takiben piyasalardaki gelişmelere göre belirlenecek olup, satış işlemi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tertip ihraç belgesi alınmasından sonra gerçekleştirilecek.

Açıklamada "İhraç edilecek tahviller ile ilgili olarak S&P kredi derecelendirme notu B ve Fitch kredi derecelendirme notu BB- olarak beklenmektedir ve kesinleştikten sonra ayrıca kamuoyu ile paylaşılacaktır" dendi.

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