Prof. Dr. Güray Erkol SEV Genel Müdürü oldu

Prof. Dr. Güray Erkol, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Genel Müdürü oldu. SEV Ailesi’ne katılmış olmaktan heyecan duyduğunu ifade eden SEV Genel Müdürü Prof. Dr. Güray Erkol, yeni göreviyle ilgili şunları söyledi:

“Sağlık ve Eğitim Vakfı; Türkiye’de her biri eğitimin mihenk taşları olan Üsküdar Amerikan Lisesi, İzmir Amerikan Koleji, Tarsus Amerikan Koleji ve Özel SEV Lisesi ile onların kardeşleri olan Üsküdar, İzmir ve Tarsus SEV İlköğretim Kurumları’nın bağlı olduğu bir kurum. Aynı zamanda Türkiye’nin en köklü yayınevlerinden SEV Yayıncılık (Redhouse Kidz) da Vakfın çatısı altında hizmet veriyor. Böylesine güçlü, köklü ve tarihi başarılarla dolu bir kurumda sorumluluk alacağım ve çalışacağım için mutluyum.”

Prof. Dr. Güray Erkol, ODTÜ Fizik Bölümündeki lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin ardından, doktora çalışmalarını 2002-2006 yılları arasında Hollanda’da Groningen Üniversitesinde sürdürdü. 2006-2008 yılları arasında Tokyo Teknoloji Enstitüsünde doktora sonrası araştırmalarını tamamladı. Ardından Özyeğin Üniversitesinde göreve başlayarak, 2016 yılında profesör oldu ve 2016-18 yılları arasında Üniversitenin Kurucu Öğrenci Dekanlığını üstlendi. 2018 yılından günümüze kadar Üniversitenin Öğrenci Gelişimi ve Deneyiminden Sorumlu Rektör Yardımcılığı görevini yaptı. Bu kapsamda, öğrencilere ilişkin gelişim, deneyim, eğitim, öğrenim ve uluslararasılaşma alanlarındaki çeşitli faaliyetleri yönetti. 2013 yılında dersleri için geliştirdiği yenilikçi yaklaşımlarıyla üniversitenin ilk “Eğitimde Mükemmeliyet Ödülü”nü aldı.