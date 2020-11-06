PwC, Türkiye’deki 40. yılını kutluyor

PwC, Türkiye’deki 40. yılına 59 ortak ve 2 bin kişilik kadro ile giriyor. Şirket ayrıca Türkiye'de 6 yeni şirket ortağı ataması gerçekleştirdi.

Yeni atamalar çerçevesinde Aslı Şen Söylemez Danışmanlık Hizmetleri, Erhan Poyrazoğlu, Namık Barış Doğan, Orhan Öztürk, Serdar İnanç Denetim Hizmetleri ve Ece Yavuz Vergi Hizmetleri alanlarında ortaklığa kabul edildiler. PwC’nin küresel düzeyde uyguladığı kriterler çerçevesinde başarı göstererek PwC Türkiye ortaklığa kabul edilen 6 üst düzey yönetici, uzun yıllara dayanan deneyimleri ve bilgi birikimleriyle Türk iş dünyasında fark yaratacak işlere imza atmaya ve değer yaratmaya devam edecekler.

Stratejiden uygulamaya, denetimden, vergi çözümlerine her konuda geleceğin kazanan yapılarının oluşturulması için alanında uzman, 2.000 kişiye ulaşan profesyonel kadrosu ile 1981 yılından bu yana müşterilerinin çözüm ortağı olan PwC Türkiye, yeni atamalarla birlikte şirket ortak sayısını 59’a yükseltti.

Toplumda güven oluşturmak ve önemli sorunlara çözüm bulmak üzere Türk iş dünyasına sundukları hizmet yelpazesinin her geçen gün genişlediğini ve günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendiğini söyleyen PwC Türkiye Başkanı Halûk Yalçın şu değerlendirmede bulundu:

“İş dünyasının ve hayatımızın farklı boyutları ile baştan aşağı yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Yeni şirket ortaklarımızla doludizgin gelen yeniliklerle değişen dünyayı ve iş yapış dinamiklerini herkesten önce analiz etmeye ve çözmeye devam edeceğiz.

COVID etkileri de dahil yarı bilim kurgu gibi bir dönemin içinden geçerken büyük bir bağlılık ve özveri ile birbirine kenetlenen PwC Türkiye, tüm güçlüklere rağmen ülkemize olan güvenimizden bir tek zerre kaybetmeden geleceğe yatırımlarına devam edecek ve istikrarlı büyümemizi sürdürecek. Yeni şirket ortaklarımız tam da bu amaca yönelik olarak bize büyük enerji ve Türk yaşamına harika değerler katacak donanım ve deneyimleriyle aramızdalar. PwC Türkiye olarak 40. yılımızda PwC Network içindeki tüm bilgi ve deneyim birikimini güzel ülkemizin, müşterilerimizin ve tüm paydaşlarımızın emrine sunmaya kararlıyız. Daha güzel bir dünya için koşulsuz, karşılıksız, değer yaratmak üzere var gücümüzle çalışmaya güzel ülkemizin iş yaşamına değer katmaya ve başarılara yenilerini eklemek için tüm enerjimizle ofiste, müşteride veya ‘home ofis’te sahalarda olmaya devam edeceğiz.”