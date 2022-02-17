Quattro İstanbul projesi satışa çıkıyor

27 yıldır inşaat ve gayrimenkul alanında Kazakistan başta olmak üzere faaliyet gösteren RAMS Global, son 10 yılda farklı ülkelerde 2,5 milyon metrekareden oluşan 55 projeyi başarıyla tamamladı. Türkiye’deki faaliyetlerini RAMS Türkiye olarak yürüten grup, ülkedeki ilk yatırımını 2019 yılında Gaziantep LİV Hospital ile gerçekleştirdi.

RAMS Türkiye’nin ikinci projesi olarak devraldığı ve Quattro İstanbul adını verdiği bu kentsel dönüşüm projesi, inşaata yedi yıl önce başlamış ve sürdürülemediği için 200’e yakın aileyi mağdur etmiş. RAMS Türkiye güven ve tecrübesiyle yeniden canlanan proje, şimdi Anadolu yakasının yeni çekim merkezi olmaya aday durumda.

Ödüllü mimar Han Tümertekin tarafından tasarlanan ve İstanbul Finans Merkezi’ne dört dakika mesafede bulunan Quattro İstanbul, ortak yaşam alanlarında tüm alışverişin yapabileceği seçkin mağazalara kadar geniş bir yaşam alanı sunuyor. Tapunun hazır olduğu proje, 2022 yazında teslim edilmeyi bekliyor.

Toplam 576 daireden oluşan Quattro İstanbul’da 1+1 daireler 60-76 metrekare, 2+1 daireler 93-101 metrekare aralığında tasarlandı. Boydan boya camlar gün ışığını ve şehir manzarasını içeri davet ederken yüksek kalitede malzeme ve işçilik ile hazırlanmış daireler, klima, merkezi ısıtma ve güvenlik gibi pek çok konforu bir arada sunuyor.

Quattro İstanbul 19-20 Şubat hafta sonu RAMS Global güvencesiyle sınırlı sayıdaki dairelerden birine sahip olma fırsatını özel avantajlar ile yakalamak isteyenleri satış ofisinde bekliyor.