Rezervem'den yurtdışı atak planı

Restoranlar için geliştirdiği özel bir yazılımla restoran deneyimini teknoloji ile buluşturan Rezervem, 2025’te yurt dışı restoran sayısını 100’e yükseltmeyi hedefliyor.

Rezervem, kişiselleştirilebilir hizmet anlayışıyla restoranların verimliliğini artırmayı amaçlayan bir platform. Yabancı rakiplerinden en büyük farkı ise restoranlara özel, birebir hizmet sunması. Bunun yanında restoranların daha önce tutmadığı dataları bir araya getirerek, bu datalar sayesinde deneyime dayalı bir hizmet sunmalarını sağlaması…

Bu farklı yaklaşımla 2024 yılında restoran sayısını 2 katına çıkaran ve yılı yüzde 200 büyümeyle kapatmaya hazırlanan Rezervem’in 2025 yılına dair agresif planları mevcut. Rezervem Kurucusu Bekir Topuz, 2025 yılında restoran sayısını 400’e çıkarmayı ve yurt dışında hızla büyümeyi hedeflediklerini söylüyor. Türkiye’de elde ettikleri başarıdan güç alarak rotalarını yurt dışına çevirdiklerini belirtiyor. Rezervem ilk olarak globalleşme yatırımları doğrultusunda İngiltere ve Mısır pazarına girdi. Yakın zamanda Kanada ve Dubai pazarlarına da girme hedefinde olduklarını söyleyen Topuz, B2C alanında da hizmet vermeye hazırlandıklarını belirtiyor. Bu sayede kullanıcıların yeme-içme tercihlerini ve deneyimlerini kendi mobil uygulaması üzerinden yapabilecekleri bir yazılım sunarak büyüme hızına yeni ivme katacaklarını belirtiyor.

Topuz, ajandasındaki en önemli maddenin yurt dışı odaklanması olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürüyor: “Rezervem, yakın zamanda Mısır’ın en popüler turizm bölgesi Sharm El Sheikh’de yer alan Swissotel, Rixos Premium Seagate, Rixos Sharm El Sheikh, Rixos Radamis, Rixos Golf Villas and Suits, Rixos Premium Magawish ve Rixos Premium Alamein olmak üzere 7 oteli de müşteri portföyüne ekledi. Yurt dışında büyüyerek hızla globalleşmeyi planlıyoruz. 2025’te yurt dışı müşteri sayısını 100’e yükseltmeyi hedefliyoruz.”