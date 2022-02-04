RSM Grup'tan iki dev yatırım

Elektrik malzemeleri, elektromekanik ve otomasyon alanlarında faaliyet gösteren Türkiye'nin köklü gruplarından olan RSM Grup, elektrik malzemeleri ve ambalaj makineleri sektörlerinde iki büyük yatırıma imza attı. Kablo rakorları ve medikal sektöründe faaliyet gösteren Bimed'in ve termoform ambalaj makine sektöründe faaliyet gösteren Beta-Pak'ın çoğunluk hisseleri RSM Grup'un oldu. RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, yatırım süreçlerini ve söz konusu şirketlerle ilgili kısa-orta vadedeki projeksiyonlarını detaylandırdı.

"HEDEFİMİZ İKİ ŞİRKETİ DE GLOBAL MARKA YAPMAK"

Rıdvan Mertöz, iki şirketin ortaklık süreçleriyle ilgili şu bilgileri paylaştı: "Bundan 7 yıl önce Mesan Kilit'i global bir şirkete entegre ederek ülkemize çok ciddi bir döviz girdisi sağlamıştık. Şimdi ise bu iki şirkete yatırım yaparak yine ülkemize döviz girdisi sağlamanın gayreti içerisinde olacağız. Bimed'in ve Beta-Pak'ın yatırım süreçlerini yaklaşık iki yıldır Pragma ile yürüttük. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu iki yılın 1 yıllık kısmı aday firmaları inceleyerek geçti. Daha sonra bu firmaları eleyerek azalttık. Uyumlu olduğumuz firmaları mercek altına alarak 6 firma ile görüşmeye başladık. Bize uyumlu olduğunu düşündüğümüz 2 firmaya eş zamanlı olarak yatırım yapmaya karar verdik. Firmaya yatırım yapmak bir makine veya gayrimenkul almaya benzemiyor. Çok ciddi bir süreçten geçmeniz gerekiyor. Bu kapsamda 2021 yılı sonundaki genel ekonomik durumdaki olumsuzluklara rağmen yolumuzdan dönmeyerek Bimed'in yüzde 60'ını, Beta-Pak'ın ise yüzde 75'ini satın aldık."

11 MİLYON EURO'LUK EK YATIRIM

650 kişiye istihdam sağlayan Bimed'in biri İstanbul’da diğeri Romanya’da olmak üzere toplam iki fabrikası mevcut. Şirket 2021 yılını 45 milyon euro ciro ile kapattı. 150 çalışanı bulunan Beta-Pak ise 2021 yılını 13 milyon dolar ciro ile bitirdi.

Ek yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Mertöz, "Bimed'in ihracatı toplam satışlarının yüzde 90'ını, Beta-Pak'ın ise yüzde 60'ını oluşturuyor. Firmaları incelerken hissedarlarının vizyonunu, pazardaki konumlarını ve büyüme potansiyelini değerlendirdik. Bundan sonra bu firmaları büyütmek ve dünya markası yapmak için çalışmalarımız olacak. Bimed için İstanbul Hadımköy’de bize ait olan bir arazi üzerinde toplam 30 bin metrekarelik kullanım alanı olan modern bir fabrika yatırımına başladık. Beta-Pak için ise daha büyük bir fabrikaya geçmek üzereyiz. Bu firmaların teknolojisini geliştirmek için yatırımlar yapacağız. RSM Grup olarak ülkemizin büyümesinin üretimden geçtiğine inanıyoruz." dedi.

Bimed Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yakup Gülnihal, söz konusu ortaklıkla özellikle üretim teknolojileri ve ihracat tarafında ciddi bir büyüme yakalayacaklarına inandıklarını belirtti. Beta-Pak Kurucu Ortağı Cengiz Karagülle ise Türkiye'nin makine sektöründe ciddi bir üretim kapasitesine ve bilgi birikimine sahip olduğunu, mevcut ortaklık ile kısa ve orta vadede özellikle ihracat tarafında katma değeri yüksek projelere imza atacaklarını ifade etti