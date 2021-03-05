Rüzgar enerjisinde liderliği sürüyor

Nordex Avrupa Bölümü CEO’su İbrahim Özarslan, Nordex’in Türkiye’de verimliliği yüksek, güçlü türbinleri ve sunduğu hizmet kalitesi ile rüzgar yatırımcısının en güvenilir iş ortaklarından biri olmaya ve 2021 yılında da kalitenin ve hizmetin devamlılığını sağlayarak, atacakları yeni adımlarla Türkiye rüzgar enerjisi sektörünü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Nordex’in, Türkiye rüzgar pazarında bugün itibariyle 2495 MW kurulu güce ulaştıklarını belirten Özarslan, Türkiye’deki personel istihdamınında 2020 senesinde yaklaşık 100 kişi artarak 2021 yılında 320 kişiye ulaştığının altını çizdi. Özarslan, 2021 yılında toplamda 685 MW’lık yeni rüzgar santrallerinin inşaa çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.

İzmir Servis ve Eğitim Merkezi’nin, 2021 yılında alan olarak yaklaşık dört kat büyüklüğündeki yeni binasına taşındığını vurgulayan Özarslan, Nordex’in Türkiye geneline yayılmış servis ağıyla ve çok geniş bir yedek parça stoğuyla yatırımcılarınının Nordex’e olan güvenine karşılık verebilmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Nordex Avrupa Bölümü CEO’su İbrahim Özarslan kimdir?

İnşaat Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olan Özarslan, Proje, Satış ve Servis alanında geniş operasyonel ve yönetsel sektör deneyimine sahiptir.1998 yılında, Nordex Enerji’de Almanya Satış Destek Mühendisi olarak başlamış, 1999 yılında Mısır Bölge Proje Müdürü, 2002 yılında Asya ve Ortadoğu Servis Direktörü, 2005 yılında Global Servis Direktörü, 2009 yılında Avrupa Operasyonel Servis Direktörü olarak görev alan Özarslan, 2012 -2019 yılları arası 7 yıl boyunca Türkiye ve Ortadoğu Genel Müdürü olarak görev almıştır. 2018 yılında devraldığı ve üç yıl süren Avrupa Satıştan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığının ardından, 1 Ocak 2021 tarihi itibari ile Nordex’in Avrupa Bölümü CEO'su olarak atanmıştır.