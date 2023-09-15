Sağlık sektöründe 400 milyon dolarlık yeni yatırım

30 yılı aşkın tecrübe ile Türkiye’nin yedi iline sağlık hizmeti sunan Medicana Sağlık Grubu, 15’inci hastanesi Medicana Ataköy’ü hizmete açtı.

Modern teknolojik altyapısı, son dönem hastane mimarisi ile birçok branşta hizmet veren Medicana Ataköy, herkes için erişilebilir sağlık hizmeti sunuyor.

10 binin üzerinde çalışanı ile hastalarına modern tıbbın son imkânlarını sunan Medicana Sağlık Grubu’nun, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Samsun, Sivas ve Bursa'da hastaneleri yer alıyor.

Medicana Sağlık Grubu’nun, İstanbul Avrupa Yakası’ndaki yeni yatırımı olan Medicana Ataköy, SGK anlaşmasıyla birlikte herkes için erişilebilir sağlık hizmeti veriyor.

400 milyon dolar değerinde dev sağlık yatırımı

İstanbul’da Ataköy’ün ardından Zincirlikuyu’da da yeni bir hastane açacak olan Medicana Sağlık Grubu ilk yurt dışı yatırımını ise Bosna’da yapıyor. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında sektöre üç yeni sağlık kurumu kazandıracak olan grup, toplamda 400 milyon dolarlık bir yatırıma imza atıyor.

Hasta ve hasta yakınları için otel konforunda deniz ve şehir manzaralı hasta odaları

Yeşil ve mavinin birleştiği Ataköy sahil hattında bulunan Medicana Ataköy Hastanesi, hem yurt içi hem de yurt dışı hastalarının birçok sağlık beklentisini karşılıyor. Otel konforunda tasarlanan hasta odaları ve bekleme alanlarına sahip olan Medicana Ataköy’de king, süit ve standart oda seçeneklerinin yanı sıra muayene ve işlem aralarında çocukların keyifli vakit geçirmeleri için kurulan pediatri servisleri yer alıyor. Ayrıca Ataköy sahilinde bulunan hastanenin birçok odası deniz gören manzarasıyla hem hastaya hem de hasta yakınlarına iyi geliyor. Medicana Ataköy’de hasta ve yakınları ile çalışanların konforu için her ayrıntı düşünülürken; hasta bekleme odaları, poliklinikler, doktor ve hasta odaları herkesin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Ameliyathaneler, poliklinikler sanatın iyileştirici yönüyle ve hasta-hekim konforu düşünülerek özel olarak dizayn edildi ve güncel teknolojiyle donatıldı.

Son teknoloji, modern sağlık vizyonu Ataköy’de

Teknolojinin son imkânlarıyla donatılan hastanede alanında uzman hekim kadrosu ve deneyimli sağlık personelinin yanı sıra tüm tanı ve tedavilerin yapılacağı güncel ve yenilenen teknolojik cihazlar da bulunuyor. Hem cerrahi branşlarda hem de fizik tedavi branşında robotik cerrahi ve rehabilitasyon imkânları kullanılıyor. Hastaneye gelme imkânı bulunmayan hastalar için Medicana Ataköy, Evde Sağlık Hizmeti’ni de vereceği hizmetler kapsamında sunuyor. Evlerinden çıkamayan hastaları hekimler evlerinde ziyaret ediyor ve gerekli sağlık hizmetlerini veriyor. Medicana Ataköy’de hem kadro hem de teknolojik altyapı olarak gelişmiş tanı ve tedavi merkezleri yer alıyor.

Birçok branşta sağlık hizmeti sunuyor

Modern mimari yapısı, uzman kadrosu ve teknolojik donanımıyla uluslararası hastaların da tedavi olmak için tercih edeceği bir hastane olan Medicana Ataköy, acil servis, anestezi ve ağrı polikliniği (algoloji), yoğun bakımlar, beyin ve sinir cerrahisi, biyokimya, çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, dermatoloji, ağız ve diş sağlığı, enfeksiyon hastalıkları, fizik tedavi ve rehabilitasyon, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları, gastroenteroloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, girişimsel radyoloji, göğüs hastalıkları, göz hastalıkları, iç hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, kardiyoloji, kulak burun boğaz, medikal onkoloji, nöroloji, radyoloji, ortopedi ve travmatoloji, üroloji ve psikiyatri bölümleriyle hizmete açıldı.

“Herkes için erişilebilir sağlık hizmeti sunacağız”

Medicana Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Bozkurt, Medicana Ataköy ile ilgili şunları söyledi:

“Medicana Sağlık Grubu olarak Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında sektöre üç yeni sağlık kuruluşu kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İstanbul’da Ataköy’de yeni hastanemizi açtık. Zincirlikuyu’da da yakın zamanda açmaya hazırlanıyoruz. İlk yurt dışı yatırımımızı ise Bosna’ya yapıyoruz. Herkes için erişilebilir sağlık hizmetini sunmayı hedeflerken sağladığımız binlerce istihdam ile Türk ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık sektörüne kazandırdığımız Medicana Ataköy Hastanemiz İstanbul’un en güzel bölgelerinden birinde yer alıyor. Medicana Sağlık Grubu olarak İstanbul Avrupa Yakası’na kazandırdığımız önemli bir yatırımımız. Medicana Ataköy, konumu, mimarisi, uzman kadrosu ve teknolojik altyapısı itibariyle uluslararası sağlık merkezi haline gelecek bir hastane. Bu hastanemizde herkes için erişilebilir sağlık hizmeti veriyoruz. Amacımız herkes için sağlık hizmetini en iyi şekilde sunmak.”