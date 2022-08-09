Sağlık zincirini Karadağ’a taşıdı

Türkiye’nin ilk ve tek fizik tedavi ve rehabilitasyon hastane zinciri Romatem, Balkanlar’a açıldı.

Türk sağlık sektörü yurtdışında merkezler açarak büyümeye devam ediyor. Azerbaycan’da iki merkezi bulunan Türkiye’nin ilk ve tek fizik tedavi ve rehabilitasyon hastane zinciri Romatem, Balkanlar’a da açıldı.

AÇILIŞINI DEVLET BAŞKANI YAPTI

Karadağ’ın Podgorica kentindeki açılışı Karadağ Devlet Başkanı Milo Dukanoviç gerçekleştirdi. Dukanoviç, Podgorica'nın yeni, modern bir tıp merkezine kavuştuğunun altını çizerek, nöroloji ve ortopedi alanında rehabilitasyon konularını ve çeşitli tedavileri en modern şekilde tedavi eden uzman ve tanınmış bir sağlık grubunun Karadağ'a gelmesinden memnun olduklarını söyledi.

Törende konuşan Romatem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinem Çamur ise “Sadece Karadağ’ın değil, tüm Balkan coğrafyasının ihtiyacı olan yüksek standartlarda sağlık hizmetini, profesyonel Romatem kadrosuyla, en iyi hizmet kalitesiyle sunacağız” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemde Doğu Avrupa’da büyüme hedefi koyan Romatem’in Azerbaycan’da da Bakü ve Gence şehirlerinde merkezleri bulunuyor.