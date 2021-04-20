Sagra'nın OYAK'a devrine onay çıktı

Sagra için Sanset Gıda ile satın alma anlaşması imzalayan OYAK Grubu'na Rekabet Kurumu'ndan onay çıktı.

20.04.2021 11:19:000
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Sagra'nın OYAK'a devrine onay çıktı

Rekabet Kurumu internet sitesinde, OYAK Grubu'nun yerli çikolata devi Sanset Gıda'nın satın alma işlemine izin verdiğini duyurdu. Yapılan açıklama şu şekilde:

"OYAK Gıda ve Tarım Holding A.Ş. tarafından, Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş. bünyesindeki Tadelle, Sarelle, Gol, Sagra, Sagra Special, Gofy isimli markaların ve alt markaların, söz konusu markaların stoklarının ve markalar için faaliyet gösteren mavi yaka ve beyaz yaka çalışanların ve söz konusu markalar altında üretim faaliyeti yürüten ve Sanset Gıda Turizm San ve Tic. A.Ş.’in Ordu ilinde yer alan fabrikasının devralınması işlemine izin verildi."

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