SAMM Teknoloji Alman abatec’in %80’ini devraldı

SAMM, uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek büyük bir satın almaya imza attı. Şirket, Almanya'nın Billerbeck kentinde faaliyet gösteren ve pasif fiber optik bağlantı çözümlerinde uzmanlaşan abatec GmbH’nin %80 hissesini satın aldı. Anlaşma, ilerleyen dönemde kalan payların da devralınmasına yönelik bir opsiyonu içeriyor.

"Yeni Bir Sayfa Açıyoruz"





Yatırıma dair vizyonunu paylaşan SAMM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akşit, abatec'in satın alımını tamamlamaktan ve şirketin büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Akşit, 1995 yılından bu yana abatec’in son derece yüksek standartlara sahip sektörlerde derin teknik uzmanlık ve güçlü bir müşteri portföyü oluşturduğuna dikkat çekerek, temel önceliklerinin abatec'in köklü mühendislik kültürünü ve müşteri odaklı yaklaşımını koruyarak uzun vadeli büyümeyi desteklemek olduğunu vurguladı.

Hizmet verdiği geniş yelpazede endüstriyel bağlantı şirketleri, medikal cihaz üreticileri ve global fiber optik firmalarını barındıran abatec, özellikle zorlu uygulamalar için tasarlanan özel kablolama sistemlerindeki mühendislik kabiliyetiyle tanınıyor. Bu ortaklık sayesinde SAMM; güçlü Ar-Ge yetkinlikleri, operasyonel tecrübesi ve geniş uluslararası ağı ile abatec’in bir sonraki büyüme aşamasına doğrudan katkı sunacak. Operasyonel süreklilik adına abatec, mevcut marka kimliğini ve yönetim yapısını koruyarak faaliyetlerine devam ederken; şirketin CEO'su ve hissedarı Paul Berg de liderlik görevini sürdürecek.

SAMM ile kurdukları bu ortaklığın, abatec için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Paul Berg konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “SAMM, fiber optik değer zinciri boyunca sahip olduğu derin endüstriyel bilgi birikimi ve güçlü in-house yetkinlikleriyle, abatec’in mühendislik odaklı ve müşteri özelinde çözümler sunan yaklaşımını tamamlamaktadır. Aynı zamanda abatec’in kurumsal kültürünün, nitelikli iş gücünün ve uzun yıllara dayanan müşteri ilişkilerinin korunmasına yönelik ortak bir vizyonu paylaşıyoruz. Birlikte, teknik yetkinliklerimizi daha da ileri taşıyarak zorlu ve kritik uygulamalar için güvenilir, özelleştirilmiş çözümler sunmaya ve şirketin sürdürülebilir, uzun vadeli büyümesini desteklemeye devam edeceğiz.”