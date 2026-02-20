Ata Turizm Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yatırımlarına hız verecek

Doğrudan ve iştirakleri aracılığıyla 456 oda kapasiteli 5 otel, restoran ve kafe işleten Ata Turizm, "incoming turizm" kapsamında yurt dışından gelen turistlere yönelik kültür turizmi organizasyonları gerçekleştiriyor. Türkiye'nin birçok noktasına kendi otobüs filosu, profesyonel rehber kadrosu ve grup altyapısıyla entegre tur programları düzenleyen şirket, daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla halka arz sürecini tamamladı. Halka arzdan elde edilen kaynakla yeni yatırımlar planlayan şirket, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde otel yatırımına odaklanacak.

- "21 ülkede aktif olarak turist bulma ağımız var"

Dorak Holding ve Ata Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükcü, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 55 yıldır turizm alanında faaliyet gösterdiklerini söyledi. Yurt dışından getirdikleri turistlere kendi otellerinde, restoranlarında ve sıcak hava balonlarının yer aldığı balon işletmelerinde hizmet verdiklerini ifade eden Körükcü, bünyelerinde bir ekosistem oluşturduklarını ve bu sistem içerisinde faaliyet gösterdiklerini belirtti.

Körükcü, kültür turizmi alanında sektörde iyi bir konumda olduklarını ve son 10 yılda Türkiye'ye 2,5 milyar dolar döviz girdisi sağladıklarını dile getirdi. Daha kurumsal ve daha sürdürülebilir bir yapı oluşturmak amacıyla halka arz olma kararı aldıklarının altını çizen Körükcü, halka arzdan elde ettikleri kaynakla yeni yatırımlar yapmayı planladıklarını, ayrıca bankalarla yaptıkları opsiyon sözleşmeleri kapsamında yer alan otel, restoranlar ve iki balon firması gibi taşınmazlarını aktiflerine alarak bünyelerine dahil edeceklerini anlattı.

- Kültür turizmini güçlendirecek yatırımlar

Körükcü, gerçekleştirecekleri yatırımlarla daha çok büyüyeceklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yurt dışından turist getirme konusunda herhangi bir zorluk yaşamıyoruz. 21 ülkede aktif olarak turist bulma ve getirme ağımız var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yabancı sermaye ile birlikte yeni oteller açmayı planlıyoruz. Kapadokya'da Japonlar ile ortak olarak Marriott otel yaptık. Aynı modelle bu bölgelerde de yatırımlar yapmayı düşünüyoruz. Planladığımız oteller 5 yıldızlı ve uluslararası markalı olacak."

Körükcü, Ata Turizm'in, yurt dışından döviz getiren karlı bir şirket olduğunun altını çizerek, yeni oteller, sıcak hava balonu yatırımları ve hem yurt içi hem yurt dışında yapılacak farklı yatırımlarla şirketlerini büyüteceklerini, daha üst seviyelere taşıyacaklarını kaydetti.