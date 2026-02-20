Eğitimle yaralar sarılıyor: MediaMarkt ve TEGV’den anlamlı destek

MediaMarkt Türkiye ve TEGV iş birliğiyle deprem bölgesinde yürütülen “Eğitimle Daha İyiye” programı kapsamında 11 bini aşkın çocuk mobil öğrenim birimleriyle eğitimlere katıldı. Programda 145 bin saatlik öğrenim süresine ulaşılırken hedef dört yıl içinde 24 bin çocuğa erişmek.

MediaMarkt Türkiye, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle deprem bölgesindeki çocukların eğitime erişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü “Eğitimle Daha İyiye” programı kapsamında Hatay, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren dört Ateşböceği öğrenim birimiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Program kapsamında bugüne kadar 13 okula ulaşıldı, toplam 11 bin 297 çocuk eğitimlere katıldı. Sahada gerçekleştirilen uygulamalı eğitim süresi ise 145 bin 789 öğrenim saatine ulaştı. Depremin ardından kısa vadeli destekler yerine uzun soluklu bir eğitim modeli oluşturmayı hedefleyen şirket, projeyi dört yıllık bir plan çerçevesinde yürütüyor. Bu kapsamda toplamda 24 bin çocuğa ulaşılması ve öğrenim saatlerinin 300 bine çıkarılması hedefleniyor. MediaMarkt Türkiye, TEGV’in Ateşböcekleri mobil öğrenim modeli için dört yeni öğrenim birimi kurarak bölgedeki eğitim faaliyetlerine katkı sağladı.

Yapay zeka içerikleri programa dahil edildi

Ateşböceği öğrenim birimlerinde 1. sınıftan 8. sınıfa kadar çocuklara bilgisayar, iletişim teknolojileri, kodlama, tasarım, bilim ve sanat alanlarında etkinlikler düzenleniyor. Bu birimlerde bugüne kadar yaklaşık 146 bin saatlik eğitim gerçekleştirildi. Programın bu yıl öne çıkan başlıklarından biri ise yapay zekâ içeriklerinin eğitim programına dahil edilmesi oldu.

Aralık 2025’te başlatılan Yapay Zeka Hikâye Etkinliği’ne şu ana kadar 364 çocuk katıldı. Atölyelerde çocuklar kendi hikâyelerini yazarken, karakter ve anlatı kurgusu üzerine çalışıyor. Programın ilerleyen aşamasında bu içeriklerin dijital bir çocuk masalları kütüphanesine dönüştürülmesi planlanıyor. Proje kapsamında sanat ve drama odaklı atölyelerde oyuncu Ceyda Düvenci ve Taş-Kağıt-Makas ekibi, yapay zekâ atölyelerinde ise sanatçı Bager Akbay çocuklarla bir araya geliyor. Ekim 2023’ten bu yana devam eden proje için deprem bölgesine yapılan son ziyarette MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar ile TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı programın mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Çocukların üretici olması bizim için önemli”

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, Ateşböceği öğrenim birimlerinde çocukların uygulamalı eğitimlerle üretime teşvik edildiğini belirterek, “Ateşböcekleri TEGV’in köklü eğitim modellerinden biri. Biz de deprem bölgesinde çocukların ihtiyaçlarına odaklanan uzun soluklu bir katkı sunmak istedik. İki yıldır ekiplerimiz sahadaki birimleri düzenli olarak ziyaret ediyor” dedi. Acar, program kapsamında çocukların yalnızca katılımcı değil üretici rol üstlenmesini önemsediklerini ve bu yıl programa yapay zekâ atölyelerinin eklendiğini söyledi.

"Eğitimde süreklilik ve ölçülebilirlik önemli”

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise deprem sonrası dönemde çocukların eğitimle bağını korumanın öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak, “MediaMarkt Türkiye ile iş birliğimiz Ateşböcekleri öğrenim birimlerinin kapasitesini artıran bir modele dönüştü. Nitelikli eğitimin uzun vadeli ve düzenli bir süreç olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.