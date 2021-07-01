Şarj istasyonu ağı ZES, 3. yılında 1000 sokete ulaştı

Zorlu Enerji'nin elektrikli şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions (ZES), üçüncü yılında 81 ilin tamamında 1000 sokete ulaştı.

1.07.2021 11:35:000
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Şarj istasyonu ağı ZES, 3. yılında 1000 sokete ulaştı

Zorlu Enerji’nin geleceğin enerji şirketi olma vizyonuyla, sürdürülebilirlik alanındaki en büyük yatırımlarından biri olan elektrikli şarj istasyonu ağı Zorlu Energy Solutions (ZES) kesintisiz yolculuk deneyimini ulaşılabilir hale getirmek için verdiği hizmeti her geçen gün daha ileriye taşıyor. Zorlu Enerji, karbon nötr bir gelecek için elektrikli araç dönüşümünü desteklemek amacıyla 2018 yılında kurduğu elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES, 81 ilin tamamında 1.000 sokete ulaştı. 

ZES ile üniversitelerde yeşil kampüs dönemi

Elektrikli araçlarla kesintisiz yolculuk imkânını Türkiye’nin tüm illerine taşıyan ZES,  teknoloji ve yeniliği hayatlarına en hızlı şekilde adapte eden üniversiteli gençler arasında da elektrikli araç kullanımını özendirmek amacı ile üniversite yerleşkelerine şarj istasyonu ağı kurmaya başladı. ZES, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin ardından, bu kez İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkelerindeki öğrencilerle buluştu. İki tanesi Avcılar Yerleşkesi’nde olmak üzere, Büyükçekmece, Bahçeköy, Cerrahpaşa, Sultangazi ve Bakırköy yerleşkelerine kurulan 7 adet ZES şarj istasyonu sayesinde öğrenciler Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikası (I-REC) ile belgelendirilmiş temiz enerji ile araçlarını şarj edebilecek.

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