Seğmen Gıda, Gedik Yatırım'la halka açılacak

Gedik Yatırım, Seğmen Gıda’nın halka arz sürecine liderlik ediyor. Seğmen Gıda, halka arzdan gelen fonu kullanarak, daha güçlü bir finansal yapıya ulaşmayı ve yeni yatırımlar yapmayı hedefliyor.

Satışı gerçekleştirilen paylar ile birlikte toplam 1.050.000.000 TL kaynak sağlayan Seğmen Gıda, halka arzdan gelen bu fonu kullanarak, gelecek dönemde daha güçlü bir finansal yapıya ulaşmayı ve sektöründe dünya markası olmasını sağlayacak yatırımlar yapmayı hedefliyor.

Faaliyete geçtiği 1991 yılından bu yana Türkiye ekonomisinin önde gelen şirketlerinin halka arzına liderlik eden Gedik Yatırım, şimdi de ülkemizin gıda imalat sanayinde önemli markalarından biri olan Seğmen Gıda’nın halka arzına liderlik ediyor.

SPK’dan alınan onay sonrası geçtiğimiz hafta yatırımcılara satışa sunulan payların satışıyla, 1.050.000.000 TL kaynak sağlayan Seğmen Gıda, halka arzdan gelen bu fonu kullanarak, gelecek dönemde daha güçlü bir finansal yapıya ulaşmayı hedefliyor. Seğmen Gıda, SEGMN koduyla 4 Temmuz’da Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayacak.

Halka açılmanın getirdiği avantajla sermayesini daha güçlü hale getiren Seğmen Gıda, bu sermaye katkısıyla mevcut tesislerinde daha entegre ve modern bir yapıya dönüşmeye, yeni yatırımlara, kurumsallaşma, şeffaflık ilkelerini benimsemesiyle de sonsuza uzanan bir işletme yapısına bürünmeyi başaracak konuma geçecek.

Halka arzdan sağlanan önemli kaynak da büyük bir kaldıraç olacak

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar; “Seğmen Gıda, bir asra yaklaşan köklü geçmişi, modern üretim tesisleri, sağladığı önemli istihdam imkanlarıyla Türkiye ekonomisinin ve gıda imalat sanayisinin lokomotif şirketlerinden biri. Şirket “Sektöründe dünya markası şirketlerden biri olmak” yolunda kararlı adımlarla ilerlerken, halka arzdan sağlanan önemli kaynak da büyük bir kaldıraç olacak. Biz Gedik Yatırım olarak kurumsallaşma yönünde hareket eden, yeni yatırım ve ürünlerle birlikte geleceğe yönelik sağlam adımlar atacak olan Seğmen Gıda’nın halka arzına aracılık etmiş olmaktan dolayı mutluyuz” diye konuştu. Ersan Akpınar, 2024 yılı ve sonrasında birçok yeni halka arza liderlik etmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Halka arz fonu yatırımlara gidecek

Seğmen Kardeşler Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özcanlı, şirket kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması, yeni yatırımlar ve ürünlerle pazar payını artırarak daha yüksek büyüme oranlarına ulaşılması hedefleriyle halka arz kararı alındığını belirterek, “Şirketimizin çok güçlü bir mali yapısı var. Şirket’in finansal borçluluğu düşük seviyede olduğundan halka arzdan sağlayacağımız gelirle borç ödemeyeceğiz. Bunun yerine elde ettiğimiz kaynağın yarısıyla işletme sermayemizi güçlendireceğiz, diğer yarısını yeni yatırımlar ve yeni ekip, ekipman ve mevcut ekipmanların renovasyonları ile robotik teknolojiler gibi alanlardaki yeni çalışmalara yönlendireceğiz” dedi.

Gıda sanayinde asırlık yolculuk geleceğe uzanıyor

Üç kardeşin el ele vermesiyle 1938 yılında temelleri atılan Seğmen Gıda, 1958 yılında kurulan kollektif şirketle toptancılığa ve küçük çaplı imalata başladı. 1970’li yıllarda ilk fabrikasını Ankara Siteler’de kurdu. 1975 yılında gelişmiş teknoloji ürünü makineler ithal ederek üretim kalitesini artırdı. 1987 yılında anonim şirkete dönüşen Seğmen Gıda, üretim sürecini yeni fabrikasında sürdürerek sürekli gelişim kaydetti.

Ana faaliyet konusu reçel, bal, fındık kreması, helva, tahin, pekmez üretimi, paketlemesi, baharat paketlemesi ve satışı olan Seğmen Gıda’nın üretim tesislerinin önemli bir bölümü, Ankara Sincan’daki 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteriyor. Osmanlı Fabrikası, Hazar Fabrikası 1 ve 2 isimli üç ayrı kurulu tesiste; reçel, bal, helva, fındık kreması, helva, tahin, pekmez, meyve sosları üretiliyor ve paketleniyor. Baharat grubunda ise tedarik edilen ürünlerin paketlemesi yapılıyor. Uzun bir süredir yatırım projesi üzerinde çalışılan ve geçtiğimiz 15 Mayıs’ta açılışı yapılan Afyon Soğuk Hava ve Meyve İşleme Tesisi ise şirketin büyüme hedeflerine büyük güç kattı.

Gıda sektöründe Ar-Ge’nin önemine inanan Seğmen Gıda, yeni ürünler üzerinde yaptığı çalışmalarla sektöründe öncülük misyonunu sürdürürken, teknoloji ve modernizasyon yatırımlarıyla sürdürülebilir üretimini gelecek yıllara taşımaya devam edecek.