Sektöründe ihracat lideri oldu

BAT, 2020 yılında tütün ve tütün mamulleri sektöründe gerçekleştirdiği 167,6 milyon dolarlık ihracatla, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından verilen “İhracatın Yıldızları Ödülleri”nde sektöründe bir kez daha birinciliğe layık görülerek ödüllendirildi. BAT, bu sene Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından da sektöründe en yüksek ihracatı gerçekleştirerek sektörde birinci olmaya hak kazanmıştı.

Türkiye’de ihracat üssü olarak konumlandırdığı Samsun fabrikasından 30’dan fazla ülkeye tütün ve tütün mamulleri ihracatı gerçekleştiren BAT, bu performansıyla global organizasyonda da öne çıkıyor. 180’i aşkın pazarda faaliyet gösteren BAT’nin toplam 45 fabrikası arasında Samsun fabrikası 4. sırada yer alırken Avrupa ve Kuzey Afrika bölgesinde ise 2. sırada bulunuyor.



“200 milyon dolarlık ihracat potansiyeli yaratacağız”

Türkiye’nin stratejik konumu, liderlik kapasitesi ve üretim alanındaki başarılarıyla global organizasyonda dikkat çektiğini belirten BAT Türkiye, Kafkaslar ve Kuzey Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Güven, özellikle ihracatta ortaya koydukları performansın kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu söylüyor. Türkiye ekonomisine ihracatla yaptıkları katkıyı önümüzdeki günlerde daha da artırmaya odaklandıklarını ifade eden Güven, “Uzun yıllardır sektörümüzde ihracat lideriyiz. Bu kapsamda; Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından birçok kez ihracat lideri ödülüne layık görüldük. Türkiye ekonomisine ihracatla katkıda bulunmaktan gurur duymakla birlikte önümüzdeki süreçte ihracatımızı arttırmak en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. “Daha İyi Bir Gelecek” stratejimiz kapsamında Samsun fabrikamızda “Yeni Kategoriler”’i ihracat amaçlı üreterek yaklaşık 50 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı ve ülkemizde 200 milyon dolarlık ihracat potansiyeli yaratarak Türkiye ekonomisine olan katkımızı artırmayı hedefliyoruz. Bunu gerçekleştirebilirsek Türkiye dünyanın “Yeni Kategori Ürünler Üreticileri” liginde yer alacak ve oldukça önemli bir ihracat avantajı sağlayacak.” şeklinde konuştu.