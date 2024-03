Sinangil'den 60 yıllık tarifler kitabı

Eksun Gıda çatısı altında pazara sunulan Türkiye’nin lider un markası Sinangil’in sosyal medya üzerinden toplanan tariflerle oluşturduğu 60 Yıllık Tarifler kitabının lansmanında konuşan Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “Bu kitabı yalnızca bir tarif kitabı olarak görmüyor, mutfak kültürümüzün ve damaklarımızda yer etmiş geleneksel lezzetlerin yarınlara kalmasında değerli bir aracı olarak görüyoruz” dedi.

Ahmet Demir, israfın günümüzde ele alınması gereken en önemli kavramlardan biri olduğunu vurgulayarak, “Dünya genelinde her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Ülkemizde ise her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken 14 milyon ekmek çöpe atılıyor. Her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Özellikle bu israfın yüzde 60’tan fazlası evsel atıklardan oluşuyor. Gıda israfının, kültürümüzde olan gıda etiğinin hatırlanıp günümüz dünyasına göre yeniden yorumlanmasıyla azalacağının umudunu taşıyoruz” dedi.

Türkiye’nin ilk paketli un markası ve perakende un pazarının lideri Sinangil, devreye aldığı kapsamlı kampanya ile “60 Yıllık Tarifler” kitabı projesini hayata geçirdi. Konuyla ilgili İstanbul Feriye Sarayı’nda düzenlenen tanıtım toplantısına tarif sahipleri, sosyal medya fenomenleri ve Çölyak Vakfı temsilcileri ile çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Geleneği geleceğe taşıyor

Lansmanda konuşan Ahmet Demir kitabın hazırlık süreçlerinden bahsederek; “Geçtiğimiz yıl 60’ıncı yaşını kutladığımız Sinangil için yaptığımız paylaşımlarda, Sinangil’in tariflerin vazgeçilmezi olduğunu gördük. Bu heyecanı ülkemizin tüm kesimleriyle paylaşabilmek adına bir kampanya başlattık ve “Ununu Duymayan Kalmasın” çağrımızla, tarafımıza ulaşan tarifleri değerlendirdik. Nesilden nesile aktarılmış aslına uygun unlu lezzetlerin seçkin tariflerini “Sinangil 60 Yıllık Tarifler” kitabında topladık. Bu kitabı yalnızca bir tarif kitabı olarak görmüyor, mutfak kültürümüzün ve damaklarımızda yer etmiş geleneksel lezzetlerin yarınlara kalmasında değerli bir aracı olarak görüyoruz” dedi.

“Gıda etiği kültürümüzün parçası”

Yaptığı değerlendirmelerde geçmişten günümüze uzanan özel tariflerin, bir yönüyle israfın önüne geçmek düşüncesiyle de ortaya çıktığını vurgulayan Demir, israfın günümüzde ele alınması gereken en önemli kavramlardan biri olduğunu vurguladı. Tasarruf bilincinin artmasının gıda etiği kapsamında da önemine işaret ettiği konuşmasında, israfın boyutunu paylaştığı verilerle bir kez daha gözler önüne seren Demir; “Birleşmiş Miletler Çevre Programı (UNEP) tarafından hazırlanan Gıda İsrafı Endeksi Raporuna göre, dünya genelinde her yıl 931 milyon ton gıda israf ediliyor. Ülkemizde ise her yıl 7.7 milyon tondan fazla gıda israf edilirken 14 milyon ekmek çöpe atılıyor. Her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Özellikle bu israfın yüzde 60’tan fazlası evsel atıklardan oluşuyor. Dolayısıyla son dönemde bireysel ve toplumsal açıdan artan bu gıda israfının; kültürümüzde olan gıda etiğinin hatırlanıp günümüz dünyasına göre yeniden yorumlanmasıyla azalacağının umudunu taşıyoruz” dedi.

Perakende un pazarının lideri Sinangil

Türkiye’nin ilk paketli unu Sinangil, Eksim Holding çatısı altında bulunan Eksun Gıda bünyesinde satışa sunuluyor. Tekirdağ’da ve Konya’da bulunan fabrikalarında toplam 96 bin metrekare alanda yeni nesil tesislerinde üretim gerçekleştiren Eksun Gıda’nın, yıllık 600 bin ton üretim kapasitesi ve yaklaşık 52 bin ton buğday depolama kapasitesi bulunuyor. Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO ilk 500) listesinde 255. sırada olan Eksun Gıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırladığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” listesinde de yer alıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde halka arz edilerek paylarının %28,63’ü Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Eksun Gıda, 30’dan fazla ülkeye farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleştiriyor. Perakende un pazarının lideri Sinangil’in 60 yıllık serüveniyle birlikte son yıllardaki ürün çeşitliliğine paralel olarak gittikçe artan başarısı, sürdürülebilirlik vizyonu ve Ar-Ge merkezlerindeki yenilikçi çalışmalardan kaynaklanıyor. Sinangil Gluten YOK markası ise glütensiz un ile birlikte, ilk defa tek kullanımlık kullanıcı dostu ambalajlara sahip, tazeliğini koruyan glütensiz ekmek ve atıştırmalık kategorilerinde birbirinden lezzetli ürünler sunuyor. Marka, bu sayede çölyak hastalarına ve glütensiz beslenmeyi tercih edenlere yönelik önemli bir ihtiyacı da karşılıyor.