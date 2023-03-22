Sultan Et, FSUMMIT’te yeni ürün gruplarını tanıttı

1973 yılından bu yana kırmızı et ve şarküteri ürünleriyle piyasanın önemli aktörlerinden olan Sultan Et, FSUMMIT kapsamında yeni ürün gruplarını sektörel ve uluslararası paydaşların beğenisine sundu.

Sultan Et, 20-21 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen FSUMMIT’te yerini aldı.

“Hep Birlikte: Destinasyon & Markalaşma” temasıyla düzenlenen III. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi FSUMMIT, bu yıl Antalya’da gerçekleşti.

Zirvede ulusal ve uluslararası gıda firmaları ile horeca alanında faaliyet yürüten markaların üst düzey yöneticileri yer aldı. Sektöre ait sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de FSUMMIT’te alanlarına ilişkin mevcut durumu ve son gelişmeleri paylaştı.

Zirvenin önemli sponsorları arasında yer alan Sultan Et’in standı da katılımcılardan yoğun ilgi gördü. 1973 yılından bu yana kırmızı et ve şarküteri ürünleriyle piyasanın önemli aktörlerinden olan Sultan Et, FSUMMIT kapsamında yeni ürün gruplarını sektörel ve uluslararası paydaşların beğenisine sundu.

Zirveye katılan Sultan Et Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bılıkçı FSUMMIT’in yurt içi ve yurt dışı gıda sektörü için önemli bir zirve olduğunu vurgulayarak, sektör paydaşlarının bilgilenme ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağladığını dile getirdi. Zirveyi değerlendiren Bılıkçı şöyle konuştu:

“Yarım asırlık tecrübemizle özellikle şarküteri pazarının ana aktörlerinden biri olan firmamız, gıda güvenliği yönetim sistemleri tarafından sürekli kontrol edilen ürün temin ve sevkiyat süreçlerine sahiptir. Özellikle turizm bölgelerinin ana tedarikçisi konumunda olan Sultan Et, kaliteden ödün vermeyen başarısıyla son 4 yıldır en büyük ilk 1000 sanayi kuruluşu listesinde kendine yer bulmaktadır. FSUMMIT kapsamında yer alarak, yurt içi ve yurt dışı sektör paydaşlarımızla ürün portföyümüzü paylaşmanın yanı sıra bilgi alışverişinde de bulunduk. Bu yıl deprem nedeniyle buruk geçen Zirvenin, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımla gerçekleşmesini ümit ediyoruz.”