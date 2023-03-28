Sürdürülebilir ambalaj çözümlerini tanıtacak

Ambalaj ve basım sektörlerine sürdürülebilir çözümleri ile hizmet veren Japonya merkezli Toyo Ink Group, altı yıllık bir aradan sonra gerçekleşecek olan Interpack Fuarı’na katılmaya hazırlanıyor.

Toyo Matbaa Mürekkepleri; Toyo Ink Europe ve Toyo Ink Japonya ile birlikte 4 - 10 Mayıs tarihleri arasında Düsseldorf Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Interpack 2023 Fuarı’na ortak katılım gerçekleştirecek. Toyo Ink Group çatısı altında yer alan tüm şirketler, “Sürdürülebilir Gelecek için Ambalaj İnovasyonu” başlığı altında markaların ve ambalaj üreticilerinin döngüsel bir ekonomiye geçiş yapmalarına yardımcı olabilecek çözümlerini 18’inci Salon, 16F Numaralı Standında sergileyecek. Bu çözümler aynı zamanda ambalajda kullanılan plastik miktarını azaltmaya yardımcı olan ve farklı tip malzemeli (multi-material) yapıdan tek malzemeli (mono-material) ambalaj yapısına geçişi destekleyen fonksiyonel mürekkepleri, kaplamaları, laminasyon tutkalarını ve diğer özel malzemeleri kapsayacaktır.

Toyo Ink Pazarlama Bölümü Genel Müdürü Hideki Ohba “Tüketiciler ve marka sahipleri sürdürülebilir ambalajlara her zamankinden daha fazla önem veriyor. Markalar, markalarını tüketici beklentileriyle uyumlu hale getirmeye çalışırken çevresel ayak izlerini azaltan malzemeleri talep ediyor. Bu da ambalaj tedarik zincirinde olan hepimizin, ileride ambalajların ilk kullanımdan sonra geri dönüştürülebilmesini veya yeniden kullanılabilmesini sağlayacak daha iyi yapısal tasarımlar gerçekleştirmek için birlikte çalışılması gerektiği anlamına geliyor. Bu yılki Interpack Fuarı’nda Toyo Ink Group standını ziyaret edenler bu gereksinimleri ve çok daha fazlasını karşılayan çözümleri bulacaklar." diye konuştu.

Artan Döngüselliğe Yönelik Çözümler





Geri dönüştürülebilirliğe doğru artan eğilimin bir parçası olarak öne çıkan ürünler arasında, esnek ambalaj yapılarında alüminyumun yerine geçen oksijen bariyeri kaplamaları ve şeffaf UV-blok kaplamaları için RV-20010 serisi geliştirilmiştir. Bu seri, sadece paketlenmiş ürüne zarar verebilecek istenmeyen UV ışınlarını engellemekle kalmaz, aynı zamanda toplam paketin geri dönüştürülebilirliğini artırmaya da yardımcı olmaktadır. Tüm bunlarla birlikte şu an değerlendirme süreci devam eden, karton ambalajı koruyan, koruyucu plastik katman ihtiyacını ortadan kaldıran ve yumuşaklık hissi veren yeni mat kaplama ürün serisi de Interpack Fuarı'nda ilk kez sergilenecektir.