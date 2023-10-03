Tahincioğlu Gayrimenkul'den 5 yeni proje

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Tahincioğlu Gayrimenkul 12,5 milyar TL değere sahip 5 yeni projeyle yılı kapatmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, 2023 yılı hedefi olan 4 milyar TL ciro hedefine yaklaştıklarını ifade ederek “Her sene en az 3, en fazla 5 proje hayata geçirme hedefimiz var. Projelerin finansmanında öz kaynakla ilerliyoruz. Banka kredilerimizi kapatarak yol alıyor ve volatilitenin olumsuz etkilerinden korunuyoruz” dedi.

Tahincioğlu Gayrimenkul, Cumhuriyetin 100. yılında "Yeni Yüzyıla Beş Yıldız" sloganıyla 3'ü İstanbul'da toplam 5 yeni projenin duyurusunu yaptı. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, yılın son çeyreğinde 12,5 milyar TL değere sahip 5 projeyle yılı kapatmayı hedeflediklerini belirtti. Projeler arasında Ankara'da Nidapark Çankaya, Bodrum'da Nidapark Gündoğan Sunset, İstanbul'da Nidapark Ataşehir, Nidapark Beykoz ve Palladium Cadde Alışveriş Sokağı yer alıyor. 2023 yılında karşılaştıkları zorluklara değinen Tahincioğlu, “Deprem, döviz kurlarının artışı, yüksek enflasyonist ortam, konut maliyetlerinin sürekli artışı gibi risklere karşın ilk dokuz ayda stratejimize bağlı kaldık. Yeni yıla, farklı lokasyonlarda yeni projelerle giriyoruz” ifadesini kullandı. Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak da 2022 yılında Nidapark İstinye, Nidapark Ayyıldız gibi projelerin teslim edildiğini belirterek"2023'te de Nidakule Kayaşehir ve Nidakule Küçükyalı'da toplam 362 ofisin teslimlerini tamamladık" dedi.

Eski müşteri oranı % 50

Sadık müşteri kitlesinin firmanın en büyük avantajı olduğunun altını çizen Özcan Tahincioğlu, “Geçtiğimiz dokuz ayda özellikle sektörün satış tarafında sorun yaşadığı talebin daraldığı dönemde bizi hedeflerimize yaklaştıran en büyük etken sadık müşteri kitlemiz oldu. Yeni projelerimizin yüzde 50'sini eski müşterilerimiz alıyor” dedi.

Kısa vadede arz-talep dengesi zor

Sektörde kısa vadede arz- talep dengesinin sağlanmasının zor olduğunu düşünen Tahincioğlu, “Biz de her ne kadar 5 projeyi hayata geçiriyor olsak da toplam bağımsız bölüm ünitesi 700 adet. Daha butik ve az sayılı konut içeren projelere yöneliyoruz. Dolayısıyla sektördeki arz- talep dengesinin kısa vadede kolaylıkla sağlanacağını düşünmüyorum. Erişilebilirliği daha zor olduğu için gayrimenkul daha çok konut olarak alınmaya başlandı. Ancak imkanı olanlar için iyi bir yatırım aracı olma özelliğini de koruyor” diye konuştu.

4 milyar TL ciro hedefi

Tahincioğlu, geçen sene 3,8 milyar TL ciro yapmışken bu seneki hedeflerinin 4 milyar TL olduğunu ve bu rakama ulaşacaklarını belirtti. “Her sene en az 3, en fazla 5 proje hayata geçirme hedefimiz var. Özkaynak finansmanıyla ilerliyor, mevcut kredilerimizi kapatarak volatilitenin olumsuz etkilerinden korunuyoruz. Son 5 yılda kredilerimizin payı yaklaşık yüzde 12 seviyesine düştü” dedi.