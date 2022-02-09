Tamamlanan eğitimler 3 kat arttı

Enocta CEO’su Ahmet Hançer, 2022 yılında ve sonrasında dijital öğrenmeye gösterilen ilginin ve Enocta’nın sunduğu yeniliklerin artarak devam edeceğini söyledi.

Dijital eğitim çözümleri (Uzaktan eğitim) şirketi Enocta, 2021 yılında bir dizi yeniliği devreye aldı. Enocta’nın öğrenen deneyimini merkezine alan, kullanımı daha keyifli hale getiren yeni eğitim platformu ve Enocta kataloğunda bulunan 5000 içeriğin tümünü kullanıcılara açan uygulaması ile eğitimleri tamamlama oranı kısa sürede 3 katına çıktı. Aynı dönemde, bir önceki yıla göre dijital eğitim kullanım trafiği ise 2 katına çıkarken, eğitimlerden yararlanan kişi sayısı ise önemli oranda arttı. Enocta yerli, uluslararası kurum ve şirketlerde çalışan 3 milyondan fazla kişiye eğitim, Enocta Platformu ise 23 dilde hizmet veriyor

Enocta CEO’su Ahmet Hançer, Kovid-19 salgını nedeniyle zorunlu kapanma ve evden çalışma uygulamalarının başladığı 2020 yılında dijital öğrenmeye ilginin patlama gösterdiğini, pandeminin etkisinin nispeten azaldığı 2021 yılında da, Enocta’nın hayata geçirdiği yeniliklerin ve eğitim alanlara sağladığı olanakların da etkisiyle bu ilginin devam ettiğini söyledi. Hançer, 2022 yılında ve sonrasında da çok daha fazla sayıda kişinin dijital öğrenme yönteminden faydalanmak isteyeceğini, Enocta’nın da bu sürecin önemli bir öznesi olarak, daha geniş kadro ve artan sayıda iş ortakları ile sektöre değer katmaya devam edeceğini vurguladı.

Enocta Yenilikleri

İş dünyasında yaşanan hızlı değişim nedeniyle yetenek açığının kapatılması, hayat boyu öğrenme gibi kavramların öneminin anlaşılmaya başlandığını belirten Hançer, kurumların, dijital öğrenmenin gerekliliğini artan bir şekilde kavradığını söyledi. Dijital çağın gereği olarak bu eğilimin artarak devam edeceğini vurgulayan Hançer şöyle devam etti:

“Enocta olarak 20 yıldır kesintisiz bir gelişim süreci yaşıyor, bir yandan artan talebe yanıt vermeye çalışırken, diğer yandan dünyadaki trendleri yakalayan teknolojik yeniliklere yatırımlar yapıyor, içeriklerimizi zenginleştiriyoruz.

Pandemi döneminde Enocta, Dijital Eğitim Kataloğunda bulunan 5.000’den fazla içeriği yıllık abonelik uygulaması ile kullanıcıların sınırsız erişimine açtık. Böylece herkesin yetenek ve ilgi alanlarına göre özgürce gelişimini sağlayacağı, kullanımı kolay ve keyifli bir öğrenme dünyasını kullanıcılarımızla paylaşmaya başladık.

Ayrıca, çok yoğun geçen bir hazırlık döneminin ardından 2021 yılı Temmuz ayında yapay zeka destekli, öğrenen deneyimini esas alan, kullanıcının önceliklerine göre eğitim önerileri geliştiren bir Öğrenme Deneyimi Platformu (LXP) sunmaya başladık. Böylece bir yandan sınırsız eğitim dünyasına geçilirken, diğer yandan kullanıcı analizi yaparak kişiye özel içerikler sunan bir sistem oluşturuldu. Enocta kullanıcılarına, kendilerine uygun içerikleri öncelikli olarak görme, bu eğitimlerden dilediğini seçme, arama yapma, kendi eğitim kütüphanesini oluşturma ve sonsuz bir gelişim yolculuğunu yakalama fırsatı sunmuş olduk.

Son olarak Türkiye’de şirket ve kurumların ihtiyacı olan yenilikçiliğe ulaşmalarına ve yetenek açığının kapatılmasına katkı sunmak amacıyla kurumlara ve şirketlere yönelik olarak “3 yıl kullanın, 2 yıllık ödeyin” kampanyası gerçekleştirdik.

Yaptığımız çalışmaları yeni içerikler ile destekledik. Kataloğumuza 10 yeni Gelişim Yolculuğu ve 110 yeni eğitimi ekledik. Video, interaktif video, dramalı video, Arttırılmış Gerçeklik (AR) , 3 boyutlu sanal karakter, podcast gibi yeni nesil içerikler ile anlatımımızı daha keyifli hale getirdik.”

Ahmet Hançer, Enocta’nın sayısı sürekli artış gösteren nitelikli kadroya, yerli ve uluslararası iş ortaklarına sahip olduğunu belirterek, “En temel hedefimiz, bugün “en iyi”, yarın “daha da iyi” olmak isteyen, sürekli gelişimi hayatlarının bir parçası haline getiren insanlara gerekli olan dijital öğrenme teknoloji ve içeriklerini sunabilmektir “dedi.