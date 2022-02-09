Tamamlanan eğitimler 3 kat arttı

Enocta’nın 2021 yılında devreye aldığı yenilikler ile dijital eğitimlerin tamamlanma oranı yüzde 300, dijital eğitim trafiği ise 2 kat arttı.

9.02.2022 14:22:000
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Tamamlanan eğitimler 3 kat arttı

Enocta CEO’su Ahmet Hançer, 2022 yılında ve sonrasında dijital öğrenmeye  gösterilen ilginin ve Enocta’nın sunduğu yeniliklerin artarak devam edeceğini  söyledi.

Dijital eğitim çözümleri  (Uzaktan eğitim) şirketi Enocta,  2021 yılında bir dizi yeniliği devreye aldı. Enocta’nın öğrenen deneyimini merkezine alan, kullanımı daha keyifli hale getiren yeni eğitim platformu ve Enocta kataloğunda  bulunan 5000 içeriğin tümünü kullanıcılara açan uygulaması ile eğitimleri tamamlama oranı kısa sürede 3 katına çıktı.  Aynı dönemde, bir önceki yıla göre dijital eğitim kullanım trafiği ise  2 katına çıkarken, eğitimlerden yararlanan kişi sayısı ise önemli oranda arttı. Enocta yerli, uluslararası kurum ve şirketlerde çalışan 3 milyondan fazla kişiye eğitim, Enocta Platformu ise  23 dilde hizmet veriyor

Enocta CEO’su Ahmet Hançer, Kovid-19 salgını nedeniyle zorunlu kapanma   ve evden çalışma uygulamalarının başladığı 2020 yılında dijital öğrenmeye ilginin patlama gösterdiğini, pandeminin etkisinin nispeten azaldığı 2021 yılında da, Enocta’nın hayata geçirdiği yeniliklerin ve eğitim alanlara sağladığı olanakların da etkisiyle bu ilginin devam ettiğini söyledi. Hançer,  2022 yılında ve sonrasında da çok daha fazla sayıda kişinin dijital öğrenme yönteminden faydalanmak isteyeceğini, Enocta’nın da bu sürecin önemli  bir öznesi olarak, daha geniş  kadro ve artan sayıda  iş ortakları ile  sektöre değer katmaya devam edeceğini  vurguladı.

Enocta Yenilikleri

İş dünyasında yaşanan hızlı değişim nedeniyle yetenek açığının kapatılması, hayat boyu öğrenme gibi kavramların öneminin anlaşılmaya başlandığını belirten Hançer, kurumların, dijital öğrenmenin gerekliliğini artan bir şekilde kavradığını söyledi. Dijital çağın gereği olarak bu eğilimin artarak devam edeceğini vurgulayan Hançer şöyle devam etti:

“Enocta olarak 20 yıldır kesintisiz bir gelişim süreci yaşıyor, bir yandan artan talebe yanıt vermeye çalışırken, diğer yandan dünyadaki trendleri yakalayan teknolojik yeniliklere yatırımlar yapıyor, içeriklerimizi zenginleştiriyoruz.

Pandemi döneminde Enocta, Dijital Eğitim Kataloğunda bulunan 5.000’den fazla içeriği yıllık abonelik uygulaması ile kullanıcıların sınırsız erişimine açtık. Böylece herkesin yetenek ve ilgi alanlarına göre özgürce gelişimini  sağlayacağı, kullanımı kolay ve keyifli bir öğrenme dünyasını kullanıcılarımızla paylaşmaya başladık.

Ayrıca, çok yoğun geçen bir hazırlık döneminin ardından 2021 yılı Temmuz ayında yapay zeka destekli, öğrenen deneyimini esas alan, kullanıcının önceliklerine göre eğitim önerileri geliştiren bir Öğrenme Deneyimi Platformu (LXP) sunmaya başladık. Böylece bir yandan sınırsız eğitim dünyasına geçilirken, diğer yandan kullanıcı analizi  yaparak  kişiye özel içerikler sunan bir sistem oluşturuldu. Enocta kullanıcılarına, kendilerine uygun içerikleri öncelikli olarak görme, bu eğitimlerden dilediğini seçme, arama yapma, kendi eğitim kütüphanesini oluşturma ve sonsuz bir gelişim yolculuğunu yakalama fırsatı sunmuş olduk.

Son olarak Türkiye’de şirket ve kurumların ihtiyacı olan yenilikçiliğe ulaşmalarına ve  yetenek açığının kapatılmasına katkı sunmak amacıyla kurumlara ve şirketlere yönelik olarak “3 yıl kullanın, 2 yıllık ödeyin” kampanyası gerçekleştirdik.

Yaptığımız çalışmaları yeni içerikler ile  destekledik. Kataloğumuza 10 yeni Gelişim Yolculuğu ve 110 yeni eğitimi ekledik.  Video, interaktif video, dramalı video, Arttırılmış Gerçeklik (AR) , 3 boyutlu sanal karakter, podcast gibi yeni nesil  içerikler ile anlatımımızı daha keyifli hale getirdik.”

Ahmet Hançer,  Enocta’nın sayısı sürekli artış gösteren nitelikli kadroya, yerli ve uluslararası iş ortaklarına sahip olduğunu belirterek, “En temel hedefimiz, bugün “en iyi”, yarın “daha da iyi” olmak isteyen, sürekli gelişimi hayatlarının bir parçası haline getiren insanlara gerekli olan dijital öğrenme teknoloji ve içeriklerini sunabilmektir “dedi.

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